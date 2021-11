Zuid-Afrikaan Damon Galgut wint Booker Prize met roman ‘De belofte’

De Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut heeft voor zijn roman The Promise de Booker Prize ontvangen, de grootste literatuurprijs voor Engelstalige romans. Het boek is „een spectaculaire demonstratie van hoe een roman ons fris kan leren kijken en denken”, aldus de jury, die de prijs woensdagavond in Londen uitreikte. De Booker Prize, met een prijzengeld van 50.000 pond (59.000 euro), geldt als de invloedrijkste literaire prijs ter wereld: het winnende boek wordt steevast een internationale bestseller.

Galguts roman, in het Nederlands verschenen als De belofte, toont het verhaal van een wit Afrikaans gezin op verschillende momenten in de tijd: op vier familiebegrafenissen. Een onopgelost probleem vormt de rode draad: de zwarte hulp Salomé is ooit beloofd dat zij haar eigen woning zou krijgen op het land van de familie. Die belofte wordt niet gehouden, maar werkt nog decennialang door in de levens van de familieleden – waarmee die ook de traag veranderende sociale omstandigheden reflecteert in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Galgut zei in een interview dat hij zo wilde tonen „wat het verstrijken van de tijd doet met politieke omstandigheden, de familie en het idee van rechtvaardigheid”.

De 57-jarige Galgut was dit jaar favoriet voor de prijs: bij wedkantoren werden zijn kansen het grootst geacht, in literaire kringen werd de roman bij verschijning al als meesterwerk onthaald. Galgut werd twee keer eerder genomineerd voor de Booker Prize zonder te winnen: in 2003 met The Good Doctor (De goede arts) en in 2010 met In A Strange Room (In een vreemde kamer). Galgut is de schrijver van negen prozawerken, sinds de publicatie van zijn debuutroman op 17-jarige leeftijd in 1982, en vier toneelstukken. Hij is de derde Zuid-Afrikaanse winnaar van de Booker Prize, na eerdere bekroningen van J.M. Coetzee en Nadine Gordimer.

Bij de bekendmaking noemde Galgut zich „werkelijk, diep, deemoedig dankbaar” en memoreerde hij dat het een „goed jaar voor Afrikaanse literatuur is” – verwijzend naar de Nobelprijs voor Literatuur voor de Tanzaniaan Abdulrazak Gurnah.

Woensdagmiddag ging in Parijs ook de belangrijkste Franse literaire prijs, de Prix Goncourt, naar een Afrikaanse schrijver. Dat was de 31-jarige Senegalees-Franse schrijver Mohamed Mbougar Sarr, voor zijn roman La plus secrète mémoire des hommes. De roman, over een zwarte Franse schrijver in de Parijse jaren dertig van de vorige eeuw, is „geschreven in een flamboyante stijl”, aldus een van de juryleden. „Het is een lofzang aan de literatuur.” Een Nederlandse vertaling van de roman van Mbougar Sarr staat gepland voor augustus.