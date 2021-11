Zeker elf doden na aardverschuivingen in Colombia

Bij aardverschuivingen in het zuidwesten van Colombia zijn dinsdag minstens elf mensen omgekomen. Dat meldt de Colombiaanse nationale rampenbestrijding UNGRD. Tientallen mensen zijn gewond geraakt, zeker vijftien personen worden nog vermist.

De modderstromen werden veroorzaakt door hevige regenval in San Miguel, in het departement Narino, vlakbij de grens met Ecuador. Reddingsoperaties werden dinsdagavond opgeschort, omdat er door de regen kans was op meer aardverschuivingen. In de loop van woensdag worden de reddingswerkzaamheden waarschijnlijk hervat.

Aardverschuivingen komen veel voor in het bergachtige Colombia, vooral tijdens het regenseizoen en in gebieden waar gammele woningen en smalle wegen zijn gebouwd op ontboste heuvels van de Andes. Het regenseizoen in Colombia is van half maart tot en met mei en van september tot en met half december. In 2017 kwamen bij de stad Mocoa meer dan driehonderd mensen om het leven door aardverschuivingen.