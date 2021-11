Young Thug op autopiloot naar nummer één in VS

Hiphop Young Thug Punk ●●●●●

Ondanks de titel hoor je op het nieuwe album van rapper Young Thug geen ruige gitaren en snelle drumpartijen. Punk zal hier ‘schelm’ of ‘schurk’ betekenen, en slaan op Jeffery Lamar Williams, alias Young Thug, zelf. Young Thug staat bekend als excentriek en uitdagend. Op Punk valt deze reputatie enigszins tegen. Op dit tweede soloalbum, dat in Amerika al op nummer één van de albumlijst staat, is te horen dat hij virtuoos kan rappen, met bewonderenswaardig veel woorden in een couplet, maar het zijn nogal eens dezelfde woorden. Alsof hij op automatische piloot zijn teksten schreef, maakt hij twee keer een branie-opmerking over ‘call Coachella’ (het festival) en noemt hij twee keer ‘calamari’ als voorbeeld van luxe leven. Die routine blijkt ook uit nummers waarin zijn rap een geijkte melodie volgt, zoals in ‘Rich Nigga Shit’. ‘Bubbly’, met Drake, is eindelijk een flitsend, dreigend nummer, met maffe knerpgeluiden en grappige wendingen. Dan is Young Thug in vorm.