Woedende kiezers in Virginia stemmen op Republikein Youngkin

Michael Zuckerman kan zijn koffers gaan pakken. Dinsdagmiddag stond de gepensioneerde journalist van USA Today bij stembureau 308, een basisschool in Loudoun County, Virginia. „Als Greg Youngkin wint, emigreren mijn vrouw en ik naar Nederland of Denemarken”, zei hij. „Ik hoor dat Kopenhagen een mooie stad is.”

Aan het eind van de avond, met zo’n 95 procent van de stemmen geteld, had Youngkin, de Republikeinse gouverneurskandidaat voor Virginia, een voorsprong van 3 procentpunt op zijn Democratische rivaal Terry McAuliffe. En dat in een staat die een jaar geleden een gemakkelijke prooi werd voor Joe Biden. Hij liet Donald Trump toen zo’n tien punten achter zich.

„Woede”, zegt Lloyd Harting. „Woede is de beste motivator voor kiezers.” De politieman zit ’s middags in zijn SUV, met draaiende motor en de verwarming aan, op de parkeerplaats van Banneker Elementary School. Hij is vandaag „vertegenwoordiger van de Republikeinse Partij in deze kieskring”. Dat betekent dat hij met een setje voorgedrukte ‘model-stembiljetten’ klaar zit om onzekere kiezers uit te leggen hoe ze moeten stemmen.

De Republikeinse kiezers zijn woedend, legt Harting uit, en de Democraten zijn vooral bang dat Youngkin wint. „Als het regent en koud is zoals vandaag, en je bent alleen maar bang, dan is de kans groot dat je niet naar buiten gaat om te stemmen. Maar ben je boos, dan moet en zul je stemmen.”

Critical race theory

Waarom zijn de Republikeinen in Loudoun County woedend? Wat drijft hen naar de stembus? Vraag het aan de willekeurige stemmers die binnenlopen en ze zeggen op verschillende manieren hetzelfde: „Dat ik niks te zeggen heb op de school van mijn kinderen.” „Dat onze kinderen wordt geleerd Amerika te haten.” „Dat mijn kinderen horen dat ze racisten zijn omdat ze een witte huid hebben.” „Dat ze jonge kinderen vertellen dat zij zelf kunnen bepalen welk geslacht zij hebben.”

Loudoun County, zegt Harting, is „het brandpunt van een schoolstrijd die zich over heel Amerika uitstrekt”. In dit in meerderheid progressieve district in het noorden van Virginia richt de woede van conservatieve ouders zich al het hele jaar tegen het bestuur van de openbare scholen en in het bijzonder tegen het idee dat daar lesgegeven zou worden aan de hand van de zogenoemde critical race theory. Dat is een lesmethode waarbij bijzondere aandacht is voor structureel racisme in de Amerikaanse samenleving.

„Het is allemaal verzonnen”, zegt Bill Ferster, een consultant die vandaag hetzelfde doet voor de Democraten als Harting voor de Republikeinen. Hij deelt voor het stembureau A4tjes uit met als kop ‘Wat is de waarheid?’ Hierin staat dat de aanval van de Republikeinen op de scholen een „strak gecoördineerde desinformatiecampagne is”. Punt 3 op het papiertje: ‘Critical race theory wordt niet onderwezen op de openbare scholen van Loudoun County’.

Maar Ferster en de Democratische Partij voeren een achterhoedegevecht. Zelfs als critical race theory niet wordt onderwezen op school, dan is de Republikeinse Partij erin geslaagd haar kiezers ervan te overtuigen van wel, met dank aan Fox News dat er geregeld nieuwsitems over maakt. Zo deed de zender verslag van een schoolvergadering op 26 oktober, waarbij een moeder vertelde dat zij haar zesjarige dochter van school had gehaald nadat die thuis had gevraagd „of zij slecht was omdat ze was geboren als wit mens – iets wat zij bij de geschiedenisles op school had geleerd”.

realchrisrufo Christopher F. Rufo ⚔️

https://t.co/0NJL5YCoHG Loudoun County mother: „My six year old somberly came to me and asked if she was born evil because she was a white person, something she learned in a history lesson at school.” 29 oktober 2021 @ 18:45 Volgen

De kwestie heeft zich overigens al vóór de schoolsluiting wegens de coronapandemie afgespeeld en daarmee is nog een controverse rond de openbare scholen genoemd. Aanhangers van Youngkin vinden dat de scholen veel te lang zijn dicht gebleven.

Zonder Trump

Als Greg Youngkin het terrein oprijdt, hollen schoolkinderen voor zijn campagnebus uit terwijl ze bordjes omhoog houden met ‘Handen af van mijn opvoeding’. Maandagavond, Leesburg, Loudoun County. Dit is de laatste bijeenkomst van Youngkin voor verkiezingsdag. Zo’n duizend aanhangers staan anderhalf uur in de ijzige kou te wachten. Over de luidsprekers worden hitjes uit de jaren 70 en 80 afgespeeld, Village People, Phil Collins, Michael Jackson, een kopie van de playlist bij Trumps rallies.

Maar dat is dan ook de enige referentie aan de oud-president. Youngkin, gewaarschuwd door de voor Republikeinen mislukte Senaatsrace in Georgia begin dit jaar, heeft Donald Trump op afstand gehouden. Hij heeft zijn steunbetuiging geaccepteerd, maar toen Trump zichzelf uitnodigde om naar Virginia te komen, bedankte Youngkin beleefd. Hij krijgt graag de stemmen van de fanatieke Trumpaanhang, maar de overwinning van Joe Biden liet zien dat gematigde kiezers na vier jaar Trump genoeg hadden van diens agressieve stijl.

Op de smalle weg naar de rally van Youngkin staat een door de Democratische Partij gefinancierde bus geparkeerd met een tv-scherm aan de zijkant waarop beelden en teksten worden vertoond die Youngkin aan Trump linken: ‘Anti-abortus, tegen maatregelen rond coronavaccin, vóór de grote leugen over verkiezingsfraude’.

Maar op het jaarmarktterrein in Leesburg zie je slechts een paar Trump-vlaggen, een enkele bezoeker met de omstreden kleuren van de Confederate Flag op zijn jas. Een jonge vrouw draagt een T-shirt met ‘Let’s go Brandon’ erop, wat de afgelopen weken op sociale media een eufemisme is geworden voor ‘Fuck Biden!’ Verder zijn het goedgeklede conservatieven, die stil staan in een gezamenlijk gebed voor Youngkin en diens familie. Als hij zegt dat hij „op dag één” van zijn gouverneurstermijn „critical race theory op school zal verbieden”, joelt zijn aanhang.

Dat is precies wat Democraat Michael Zuckerman zo somber maakt. Dat een jaar na de overwinning van Biden, een Republikein zonder Trump in Virginia kan winnen. „En hoe? Door net als de oud-president in te spelen op het latente racisme onder zijn kiezers. Minder openlijk dan Trump, maar daardoor des te gevaarlijker.” Deze overwinning zal de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar vleugels geven, vreest hij.

Andere verkiezingen

Behalve in Virginia werd dinsdag ook in New Jersey gestemd voor een nieuwe gouverneur. Hier was de uitslag rond middernacht nog onduidelijk. In New York werd een opvolger voor burgemeester Bill de Blasio gekozen. Geen verrassing: Democraat Eric Adams won. In Boston kozen de bewoners voor het eerst in 200 jaar geen witte man als burgemeester, maar Michelle Wu, een vrouw met een Aziatische achtergrond en zeer progressieve campagnebeloften.

In Minneapolis, waar de burgemeestersrace vannacht nog geen winnaar had opgeleverd, werd een voorstel om het politiebureau om te vormen tot een bureau voor veiligheid, met meer aandacht voor geestelijke gezondheidszorg en geweldspreventie, bij referendum weggestemd.