Vechten tegen het stereotiepe beeld van een vader van kleur

‘Het stereotype voel je al voor de geboorte van je kind”, zegt Giovanni Burke (35), vader van Jayrell, nu elf. „Als jongeman van Surinaamse komaf voel je de druk. Als mijn relatie stukloopt, ben ik dan de stereotiepe Surinaamse man die zijn kind in de steek laat?” En ook bij het day-to-day vaderschap word je als zwarte vader geconfronteerd met het vooroordeel, zegt hij. Soms is het subtiel. Bij oervadertaken als een kind naar voetbal brengen, kreeg Giovanni opeens complimenten. „‘Wat goed dat je betrokken bent!’, zeiden ze. Alsof je een grote uitzondering bent.”

Giovanni werd gefotografeerd op een voetbalveldje, zijn arm stevig om Jayrell heen. De foto is onderdeel van The Life of Fathers, een serie over alleenstaande vaders met een migratieachtergrond en hun kinderen. Fotograaf Marwan Magroun (36) won er de SO award 2021 voor, en een Zilveren Camera (Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie). Het juryrapport is lovend: „Op het netvlies gebrand, kroop letterlijk onder de huid.” En: „Een verademing, […] buitengewoon belangrijk om te laten zien.”

Het is een persoonlijk project, althans, zo begon het. Magroun zag steeds meer vrienden het vaderschap omarmen. „Zelf groeide ik op zonder vader. Toen ik jong was, vertrok hij uit Nederland, terug naar Tunesië. Daar is hij gestorven. Daarom was het mooi om van dichtbij te zien hoe vrienden, mannen van kleur, het vaderschap wél oppakken.”

Dit zijn beelden waar een nieuwe generatie zich aan kan optrekken

De foto’s zijn zwart-wit, analoog geschoten – tijdloze technieken om tijdloze beelden te maken. Bewust gekozen, zodat het beeld van de betrokken zwarte vaders zich naar toekomst én verleden uitstrekt. „Je kunt vechten tegen dat stereotiepe beeld, maar dat win je niet”, licht Magroun zijn filosofie toe. „Maar je kunt er wél een beeld naast leggen.” Mensen een alternatief geven dus – beeld waar „een nieuwe generatie zich aan kan optrekken”.

Naast de fotoserie kwam er in februari 2021 een gelijknamige documentaire, uitgezonden door het televisieprogramma 2Doc, die enkele gefotografeerde vaders volgde in de omgang met hun kinderen, onder wie Giovanni. In de documentaire vertelt Giovanni dat zijn relatie stukliep. Hij had geen afspraken gemaakt over de voogdij, waardoor de band tussen vader en zoon steeds meer onder druk kwam te staan. In een periode van bijna tien jaar werd de hoofdrol die Giovanni in het leven van zijn zoon had steeds meer die van een figurant, totdat het elastiek tussen vader en moeder knapte. „Ik heb op dit moment geen contact met mijn zoontje”, zegt hij. „Ik ben juridische stappen aan het ondernemen, zodat ik hopelijk weer een rol van betekenis kan spelen in zijn leven.”

Giovanni twijfelde even voordat hij besloot zijn verhaal te delen, maar hij doet het toch: „Voor de vaders in mijn situatie, en misschien om moeders te laten inzien wat zoiets met vaders doet.” Hij voegt toe: „Dit is óók het vaderschap.”

Magroun: „Dit is meer dan een project, deze dingen zijn real life. Het gaat door merg en been soms.”

In 2022 komt er een Life of Fathers-boek, waarin het hele project – documentaire, beeld en verhaal – wordt samengebracht.