Wie is toch die vrouw achter de camera?

‘The new woman’ was in de jaren 1920 het begrip waarmee het type moderne vrouwen werden aangeduid die je ook veel tegenkomt op foto’s uit die tijd: jong, energiek, met kort haar en praktische kleren. Het prototype is het zelfportret van de Duitse fotografe Ilse Bing, dat gebruikt wordt als het campagnebeeld van de tentoonstelling The New Woman behind the camera, in de National Gallery of Art in Washington. Het vertelt hoe vrouwen zich wereldwijd hebben geweerd achter de camera, in de periode tussen 1920 en 1950. Uitgangspunt: ‘deze geschiedenis is grotendeels verteld vanuit het perspectief van de prestaties van mannelijke fotografen in Europa en de VS.’

Dat is een waarheid die vraagt om een bijsluiter. Vergeleken met de beeldende kunst hebben vrouwen sinds 1920 in de fotografie een behoorlijk prominente plaats gehad. Diane Arbus, Lisette Model, Margaret Bourke-White, Eve Arnold, Imogen Cunningham, Berenice Abbott, Eva Besnyo, Emmy Andriesse, Lee Miller: allemaal sterren in de fotografie. De vraag zou dan ook eigenlijk moeten zijn hoe het komt dat zoveel vrouwen zich kennelijk vrij voelden om dit pad op te gaan.

Het antwoord op die vraag komt in The New Woman behind the camera wel, maar het blijft impliciet. Zo was Alma Lavenson afgestudeerd psycholoog, maar van haar vader mocht ze geen betaalde baan accepteren. Dus wendde Lavenson zich tot de fotografie. Ze leerde zichzelf het vak door vaktijdschriften te bestuderen en mee te kijken in een ontwikkellaboratorium.

Fotografie was lang een ongedefinieerd gebied, tussen kunst en geschiedenis, tussen amateurisme en professie, waar vrouwen en andere nieuwkomers relatief ongestoord hun talent konden ontplooien. Daarin leek het op schrijven. Dat feit verklaart de grote vertegenwoordiging van vrouwen in de fotografie, net als in de literatuur.

Vrouwelijke onderwerpen

Dat is niet het hele verhaal. Zo is er het boek The New Woman behind the camera waarin werk van 120 fotografes uit alle werelddelen is opgenomen. Deze vrouwen zagen kansen om zich tussen de jaren 20 tot en met 40 tot fotografen van formaat te ontwikkelen. Ook hier past een bijsluiter: in de meeste landen werd verwacht dat ze zich verhielden tot ‘typisch vrouwelijke’ onderwerpen: vrouwendemonstraties (China, de Sovjet-Unie), studioportretten (het Nabije Oosten), reclamefotografie (de VS) en kinderen. Helen Levitts foto’s van straatkinderen behoren al lang tot de absolute canon van de westerse fotografie.

Een pijnlijk hoofdstuk gaat in op het feit dat veel vrouwen die wel doorbraken, later snel terugvielen in anonimiteit. In grote overzichtstentoonstellingen als Film und Photo in Stuttgart (1929) en Photography 1839-1937 in het Museum of Modern art, nam een substantieel aantal vrouwen deel, maar in de bijbehorende boeken bleven ze ernstig onderbelicht. The New Woman behind the camera is een mooie rehabilitatie van de vrouwen die zich binnen die marges wisten te ontplooien.

De tentoonstelling The New Woman Behind the Camera is t/m 30/1 te zien in de National Gallery of Art, Washington. Eerde verscheen hierover het boek The New Woman Behind the Camera. 290 pagina’s, € 51,00