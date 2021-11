Vogels, valkerij en het vrouwelijke oog

Elke kunststroming toont het vogeltje zoals het gebekt is

Het is niet de mooiste zin uit het boek Vogels, maar duidelijk is hij wel: „Illustreren is een kunstvorm waarmee informatie of ideeën worden overgebracht.” Auteur dr. Roger J. Lederer is emeritus hoogleraar in de biologie aan de California State University. Zijn boek heeft als ondertitel De veranderende kijk op vogels in de kunst en hiermee verschilt Vogels (‘Birds’) van tal van andere plaatboeken gewijd aan de kleurenpracht en verschijningsvorm van vogels.

Lederer neemt ons mee door de geschiedenis van de illustratiekunst waarin vogels de hoofdrol spelen, al 40.000 jaar lang. Het begin ligt bij gevederde figuren op rotstekeningen die nog altijd tot onze verbeelding spreken.

Elke nieuwe tijd en daarmee elke kunstvorm kent een nieuwe fase in het afbeelden van de vogels waarin, zoals Lederer stelt, behalve schoonheid ook kennis wordt doorgegeven. Op inzichtelijke wijze maakt hij duidelijk dat de drukke, soms dramatische vogelwerveling op de barokke schilderijen van bijvoorbeeld de Vlaming Frans Snyders (1579-1657) of de Nederlander Melchior d’Hondecoeter (1636-1695) óók veel zegt over onze omgang met de dieren toen.

Van kleurrijke pracht en praal ontwikkelt de vogelschilderkunst zich tot wetenschap, en dat heeft gevolgen voor de ornithologisch verantwoorde illustraties. Uiteindelijk zetten vogelschilders, met Keith Shackleton (1923-2015) als belangrijkste vertegenwoordiger, zich in om te waarschuwen tegen de dreigende klimaatverandering. Zijn schilderingen van antarctische wildernissen getuigen daarvan: schitterend desolaat, maar ook zo kwetsbaar.

Helaas zijn wat gekke onvolkomenheden ontsierend. Ergens in het boek staat een rode wouw aangeduid als „havik” en bij een van de beroemdste schilderijen, Het puttertje (1654) van Carel Fabritius in het Mauritshuis, staat vermeld dat de zangvogel „zwarte en witte vlekken op het verenkleed” heeft. Dat wit moet natuurlijk goudgeel zijn, stralend op de vleugels. Want juist dat goud van het puttertje benadrukt de kostbare schoonheid van vogels.

Dr. Roger J. Lederer: Vogels. De veranderende kijk op vogels in de kunst. Vert: Rien Meijer. Noordboek, 224 blz. € 39,95 ●●●●●

Komt een vrouw bij de kunstenaar

Birthday (1942), Dorothea Tanning. Philadelphia Museum of Art

De hertogin van Aquitanië (1124–1204) was volgens haar verschillende echtgenoten dermate lastig, dat ze op een gegeven moment onder huisarrest werd geplaatst. Toen ze na vijftien jaar haar huis weer mocht verlaten, speelde ze een belangrijke politieke rol bij het ondersteunen van haar zonen (Richard Leeuwenhart en Jan Zonderland). „Het is makkelijk dat een vrouw van deze statuur architectuur, rijkversierde handschriften, ivoren kistjes, gouden kruisen en zijden stoffen bestelde en cadeau deed”, schrijft Jitske Jasperse in haar boek Het vrouwelijke oog wil ook wat. Hierin vertelt ze niet alleen het verhaal van opdrachtgever Eleonora Aquitanië, maar ook van enkele vrouwelijke kunstenaars en verzamelaars.

Het is interessant om te zien of vrouwelijke opdrachtgevers en verzamelaars de kunstgeschiedenis hebben veranderd. Jaspers belicht er enkele naast vier vrouwelijke kunstenaars. Het gebrek aan aandacht voor vrouwen koppelt ze aan het gegeven dat kunstgeschiedenis over westerse kunst gaat, waarin bijvoorbeeld textiel en fotografie ondergeschikt zijn – waar vrouwen juist actiever waren.

Interessant is het hoofdstuk over een stilleven van Clara Peeters die niet alleen haar signatuur gaf op bestek, maar ook tot het stilleven makkelijker toegang had omdat je zoiets binnenshuis kon maken. Andere kunstenaars die ze kort behandeld zijn Levina Teerlinc, Edmonia Lewis en Emmy Andriesse. Geen van drieën werden echt ondergewaardeerd in hun tijd, maar het gaat Jasperse om het beeld dat er nu eenmaal vaak was.

Zo oordeelde een recensent over de tentoonstelling 31 Women die Peggy Guggenheim in 1943 had samengesteld, maar waar nauwelijks werk werd verkocht dat de „31 vrouwen beter zijn dan welke mannelijk surrealist dan ook. Dit is logisch als je erover nadenkt. Surrealisme draait voor 70 procent om hysterie [...].”

Guggenheim had weliswaar aandacht voor vrouwelijke kunstenaars, maar de voorkeur voor mannelijke kunstenaars zat er te diep ingebakken in om echt iets te veranderen. En dat is eigenlijk wat opgaat voor de meeste vrouwen die de opdrachten gaven of de kunst verzamelden die bij Jasperse naar voren komen.

De Guerrilla Girls mochten in 1989 met hun ‘piemeltelling’ in musea tot weinig opwekkende cijfers (vrouwen worden wel naakt afgebeeld, maar werk van vrouwelijke kunstenaars ontbreekt) komen, ook Het vrouwelijk oog verandert daar weinig aan.

Jitske Jasperse: Het vrouwelijk oog wil ook wat. Vrouwen als oprdachtgevers, verzamelaars en kunstenaars. Sterck & De Vreeze, 248 blz. € 24,90 ●●●●●

Schilderkunst als bron voor valkerij

Koningin Sophie te paard (1849), Henri Auguste d’Ainecy comte de Montpezat.

In 2010 erkende UNESCO de valkerij als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Valkerij is een eeuwenoude sport om met afgerichte roofvogels als valk of havik wild te vangen, zonder het primaire doel dat te doden. Vanouds speelt schilderkunst een belangrijke rol in de valkerij. Al vanaf de Middeleeuwen beelden schilders valkeniers af met een vogel op de hand.

In het boek Karel Mollen, de laatste valkenier door Joke Peels-Mollen zijn tal van schilderijen opgenomen die de Nederlandse valkerij tonen. Zo is er de prachtige reeks van sfeervolle, artistiek hoogstaande schilderijen door Henri Auguste d’Ainecy, graaf van Montpezat die rond 1858 in olieverf op papier de jachtdag met valken vastlegde bij Paleis Het Loo. Daaraan nam koningin Sophie deel.

Het Brabantse dorp Valkenswaard genoot in de negentiende en twintigste eeuw bekendheid als het brandpunt waar beroepsvalkeniers actief waren, vooral Adriaan Mollen (1816-1895) en zoon Karel Mollen (1854-1935). Beiden zijn in het boek vertegenwoordigd met geschilderde of getekende portretten die hun professie uitdrukken. Auteur Joke Peels-Mollen, kleindochter van Karel Mollen, schetst aan de hand van persoonlijke documenten, objecten, interviews en brieven uit het familie-archief een rijk beeld van de valkerij rond 1900. Tot de benodigdheden die Karel Mollen vervaardigde, behoorden beslist de huiven die over de kop van de jachtvogels werden geschoven om ze rustig te houden. Dit zijn niet zomaar kapjes van leer. De maker stelde er eer in deze tot echte kunstvoorwerpen te maken, getooid met veren en andere gulden versierselen.

Dit overvloedig geïllustreerde boek is opgezet als een soort spreekbeurt. Dat heeft als nadeel dat niet altijd meteen duidelijk is waar de bronnen spreken of de auteur zelf. Maar als getuigenis van een vroegere traditie is Karel Mollen, de laatste valkenier mede dankzij een schat aan documenten van groot belang.