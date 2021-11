Verdwaald tussen psychologisch drama en satire

De openingsscène van Hebriana, de nieuwe regie van gevierd regisseur Erik Whien bij Het Nationale Theater, lijkt als twee druppels water op die van We zijn hier voor Robbie, de voorstelling die artistiek directeur Eric de Vroedt in 2018 bij zijn gezelschap regisseerde. De acteurs staan op een rijtje en spreken hun dialogen recht naar het publiek uit, alsof ze elkaar niet aan willen kijken, het conflict met elkaar niet aan durven te gaan.

De stijlkopie is niet de enige overeenkomst met de eerdere HNT-voorstelling. Ook hier gaat het om een welgestelde familie die in het ouderlijk huis bij elkaar komt, waarbij onderlinge frustraties en persoonlijke verbittering steeds meer opborrelen. Ook hier werpt een recent overlijden een schaduw over het samenzijn. En ook hier is het een niet-neurotypisch personage, door de omgeving als geestesziek bestempeld en in een inrichting geplaatst, dat de zaken eigenlijk het scherpst ziet.

Het heeft ook met het genre te maken: het welgestelde-familiedrama is al sinds het eind van de negentiende eeuw een razend populaire vertelvorm. De Zweedse toneelauteur Lars Norén schreef Hebriana in 1987, dus het is niet zo raar dat de relatiedynamieken in de voorstelling inmiddels nogal belegen aandoen. Wel rijst al snel de vraag: waarom wilde Erik Whien dit stuk, dat bij Het Nationale Toneel al in 1989 in een vertaling van Karst Woudstra te zien was, nu nog eens ensceneren?

Het antwoord lijkt te liggen in de radicaal verschillende speelstijlen die hij aan zijn acteurs meegeeft. In Hebriana wachten de zes personages waarmee het stuk opent – een moeder, haar twee dochters en hun partners, en een vriend van een van de mannen – op het titelpersonage, de jongste dochter van het gezin. Zij is op bezoek vanuit de psychiatrische instelling waar ze verblijft. De kloof tussen de personages wordt door Whien benadrukt omdat hij Hebriana door Soumaya Ahouaoui totaal onopgesmukt laat spelen, met een ontwapenende directheid die je normaal alleen bij niet-professionele acteurs ziet. De andere castleden spelen echter bijna satirische versies van theatraal psychologisch realisme: ingeleefd maar met een nadruk op hysterie en het opblazen van ieder klein conflict.

Generatiekloof

Zo tekent zich een generatiekloof af: de manier waarop Hebriana de wereld ziet is een bron van fascinatie voor de andere personages, maar zij zijn zo verdwaald in hun kleinburgerlijke egocentrisme dat ze niet tot echt contact met haar komen. Whien gebruikt de verschillende theaterstijlen zo als exponenten van een mensbeeld: de oprechte, zoekende spoken-word-poëzie van de jonge Hebriana versus de focus op narcistisch individualisme van een klassiek psychologisch drama.

Het probleem is echter dat Whien niet radicaal durft te kiezen. Uiteindelijk wil hij toch te graag een well-made play maken, waardoor de satirische insteek langzaam uit het zicht verdwijnt. Aan de andere kant worden de karakters vanaf het begin zo onsympathiek (of, in het geval van Mark Rietman, pijnlijk karikaturaal) neergezet dat het onmogelijk is de draai naar sympathie nog te maken. Zo blijft Hebriana steken tussen een onvoltooide genreparodie aan de ene kant en een onderontwikkeld psychologisch drama aan de andere kant.

Theater Hebriana – Erik Whien / Het Nationale Theater.