Vaccins beschermen beter dan eerdere corona-infectie

Volledige vaccinatie beschermt beter tegen corona dan ongevaccineerd genezen te zijn van covid. Voor herstelde ongevaccineerden blijkt het risico twee keer zo groot om met een herinfectie in het ziekenhuis te belanden dan voor gevaccineerden met een eerste, zogeheten doorbraakinfectie. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deze week in een artikel in Morbidity and Mortality Weekly Report. Het onderzoek maakt duidelijk dat een doorgemaakte infectie ten onrechte als prima bescherming tegen het coronavirus wordt beschouwd.

Zowel bij infectie als bij vaccinatie ontwikkelt het lichaam immuniteit tegen corona, maar kennelijk is de bescherming door vaccinatie toch beter. Het Amerikaanse onderzoek is gebaseerd op ruim zevenduizend patiënten in negen staten, die met corona-achtige klachten in het ziekenhuis kwamen. Lang niet alle patiënten hadden daadwerkelijk Covid-19, zo bleek bij een PCR-test. Onder de gevaccineerden testte 5 procent positief, onder de ongevaccineerden bijna 9 procent. Het verschil tussen beide groepen was groter naarmate mensen ouder werden, en de opkomst van de besmettelijker deltavariant in de laatste maanden van het onderzoek heeft verschil ook groter gemaakt.

Opgeruimd

„Een interessante studie”, reageert immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Radboudumc in Nijmegen. Hij kan wel verklaren waarom iemand via een besmetting soms minder goede afweer kan opbouwen dan door middel van vaccinatie, zegt hij. „Bij een infectie kan de dosis virus waaraan je wordt blootgesteld flink verschillen. Als dat weinig is, kan het virus al zijn opgeruimd voordat er een goede afweer tot stand is gekomen.”

In het Amerikaanse onderzoek hadden alle gevaccineerden een van de twee mRNA-vaccins gekregen, Pfizer of Moderna. Degenen die Moderna hadden gekregen, bleken iets beter beschermd tegen ziekenhuisopname, een gegeven dat ook al uit onderzoek naar antistoffen naar voren was gekomen. In Nederland is 83,7 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder volledig gevaccineerd, in de VS is dat 70 procent.

Hoe groot het verschil in risico op nieuwe infecties tussen gevaccineerd en ongevaccineerd precies is, is nog niet met grote zekerheid te zeggen. Daarvoor zitten er teveel onzekerheden in de studie die het beeld kunnen vertekenen. Zo zijn de ongevaccineerden relatief jonger (omdat er net als overal van oud naar jong begonnen werd met vaccineren) en behoren ongevaccineerden vaker tot minderheidsgroepen.

Risico

Ook is er niets bekend over het gedrag van de deelnemers aan het onderzoek. Dat laatste is wel van belang, want gevaccineerden zouden makkelijker opnieuw geïnfecteerd kunnen raken wanneer zij zich veilig wanen en bijvoorbeeld geen afstand meer houden. Onder de ongevaccineerden zijn in het gepolariseerde debat in de Verenigde Staten misschien veel tegenstanders van het dragen van een mondneusmasker, waardoor zij misschien extra risico lopen. Het gedrag bepaalt voor een belangrijk gedeelte hoe makkelijk iemand in aanraking komt met het virus en dus ook het risico op nieuwe infecties.

Niettemin is het risico op herinfectie met ernstige ziekteverschijnselen bij ongevaccineerden groter, noteren de Amerikanen. Daarom, schrijven ze „moet iedereen die ervoor in aanmerking komt zich zo snel mogelijk laten vaccineren tegen Covid-19, ook ongevaccineerden die eerder al een infectie hebben doorgemaakt”. Diavatopoulos is het daar roerend mee eens: „Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen die zich na een eerdere infectie alsnog laten vaccineren een torenhoge afweer krijgen.”