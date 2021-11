Topman VW onder vuur door dreigend banenverlies

De Duitse autofabrikant Volkswagen (VW) dreigt stuurloos te raken. Volgens anonieme bronnen van zakenkrant Handelsblatt heeft woensdag de ondernemingsraad van het VW-concern het vertrouwen in de topman opgezegd. Dat conflict kan hem zijn baan kosten en stuurt nu al de beurskoers van VW naar beneden. Die daalde woensdag ruim 4 procent.

Aanleiding voor de onrust is het mogelijke banenverlies voor 30.000 Duitse medewerkers als Volkswagen de transitie van brandstofmotoren naar elektrische aandrijving voltooit. VW, na Toyota de grootste autofabrikant ter wereld, telt 200.000 medewerkers, van wie 120.000 in Duitsland werken. Intern schetste Diess in september al een somber scenario waarin elektrificatie veel banen kan gaan kosten in Duitse fabrieken. Dat zette kwaad bloed bij werknemersorganisaties en Duitse politici.

Tegenvallende cijfers

Onder leiding van Diess speelde Volkswagen sinds 2018 snel in op auto’s met een elektrische aandrijflijn. Het was een manier om afstand te nemen van het dieselschandaal, maar ook een manier om Tesla, de snelgroeiende Amerikaanse concurrent, bij te benen.

Het is Diess’ ambitie om Tesla voorbij te streven. Dat lukt nog niet echt: in het derde kwartaal van 2021 verkocht Volkswagen 122.000 volledig elektrische voertuigen – een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Tesla verkocht in dezelfde periode 240.000 auto’s.

Afgelopen kwartaal verkocht VW, dat ook merken als Audi en Skoda heeft, 1,97 miljoen auto’s. Dat is 24 procent minder dan het jaar ervoor. De winst viel 12 procent lager uit. Die tegenvallende cijfers zijn te wijten aan het chiptekort, dat voor productieproblemen zorgt bij alle autofabrikanten.

Vorige week meldde Diess nog dat Volkswagen de ergste tegenvallers door het chiptekort te boven was. Hij rekent op een beter resultaat in 2022. Maar andere Duitse fabrikanten in het premiumsegment presteren beter. Zo wist BMW dankzij de verkoop van duurdere auto’s toch winstgroei en een omzetstijging te behalen in het afgelopen kwartaal, maakte het bedrijf uit München woensdag bekend. BMW verkocht 593.000 auto’s, waarvan 78.332 elektrische voertuigen.