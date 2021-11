De enige aanwijzing over de formatiegesprekken is te vinden in de gastenlijst

Er is maar één iemand die af en toe de stilte in de kabinetsformatie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie doorbreekt: Mark Rutte.

Op de Universiteit Leiden, waar de VVD-leider was met de Canadese premier Justin Trudeau, vertelde hij vorige week vrijdag dat de onderhandelaars op het landgoed De Zwaluwenberg de hele donderdag hadden gesproken over klimaatverandering, en wat Nederland kon doen om die te bestrijden. En hij zei dat ze het lang over kansenongelijkheid hadden gehad, en hoe je dáár iets tegen kon doen.

Maar verder overheerst bij de vier partijen de tevredenheid. Voorlopig lijkt niemand aan tafel van plan te zijn ermee op te houden. Én houdt iedereen zich aan de afspraak niets naar buiten te brengen over wat er binnen gebeurt: niet over de onderwerpen waarover wordt gesproken, niet over de fase waarin de gesprekken zich bevinden en niets over de sfeer.

Voor de buitenwereld zijn de enige aanwijzingen over de onderwerpen die op tafel liggen te vinden in de gastenlijst van de informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Deze week kwamen directeuren van de Belastingdienst en het UWV langs, en van overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor migratie en asiel.

De partijleiders en hun medeonderhandelaars hebben het tot nu toe vooral over grote thema’s als klimaat, medische ethiek en migratie. Aan de zogenoemde ‘zijtafels’ praten Tweede Kamerleden met dossierkennis over andere onderwerpen: ondernemerschap, veiligheid, onderwijs, financiën, wonen.

Vaart maken

Op vrijdag werd een record verbroken: niet eerder in de naoorlogse geschiedenis van Nederland duurde een formatie zó lang. En het einde lijkt nog niet in zicht. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp riep de vier partijen maandag op vaart te maken. In een brief aan de informateurs schreef ze het belangrijk te vinden „mee te geven dat, zeker nu de formatieduur in zijn totaliteit een langere is dan tot nu gebruikelijk, de urgentie om te komen tot conclusies ook toeneemt”. Bergkamp schreef dat haar „in toenemende mate signalen van ongeduld” bereiken vanuit de samenleving.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei woensdag dat hij die oproep „verbazingwekkend” vond. VVD, D66, CDA en CU zijn nog maar net begonnen: pas sinds een maand hebben ze het over inhoudelijke thema’s. „Ik vind het curieus om na drie weken te vragen of er al een kabinet is.” Hij zei ook dat er „in de recente geschiedenis nooit in zo’n korte tijd een kabinet in elkaar is gezet.” De formerende partijen hebben over nog geen enkel thema besluiten genomen. „De knopen liggen op tafel. Ze zijn nog niet helemaal doorgehakt.”

Aan die formatietafel zitten de vier partijen van het ‘oude’ kabinet-Rutte III, dat viel nadat een Tweede Kamercommissie had vastgesteld dat vele duizenden ouders langdurig en stelselmatig onrecht was aangedaan door de Belastingdienst. Er is de vier partijen veel aan gelegen de indruk weg te nemen dat er ondanks dat aftreden en ondanks de verkiezingen iets is veranderd.

Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt) begroet informateurs Koolmees en Remkes. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

En dus maken ze plannen voor ander gedrag: géén overlegjes meer tussen de coalitiepartijen om te bedenken wat het kabinet moet gaan doen. Een veel minder gedetailleerd coalitieakkoord. Dat zal vooral gaan, is de bedoeling, over wát ze willen met Nederland. Daarna willen ze met andere partijen in de Tweede Kamer praten over de manier waaróp ze dat doen.

Remkes en Koolmees willen ‘echt iets nieuws proberen’

Het idee is dat de nieuwe ministers en staatssecretarissen daarna op hun eigen terrein een ‘uitvoeringsprogramma’ schrijven. „Dat is in de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet al anders dan de afgelopen jaren”, zei Segers woensdag. „Wij zoeken de hoofdlijnen, de richting, het perspectief voor tien jaar. Dat is anders dan de gedetailleerde afspraken die we vier jaar geleden hebben gemaakt. En dat geldt ook voor de hoge mate van monistische neigingen in die coalitie die we nu proberen te onderdrukken.”

De vier partijen en het kabinet hadden volgens de oppositie alles zo strikt afgesproken in al hun overlegjes, dat de Tweede Kamer nauwelijks nog iets in te brengen had.

Naar Groningen

Deze donderdag en vrijdag komen de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet samen in Het Logement op het Plein in Den Haag, waar ze de afgelopen weken veel zaten. In plaats daarvan reizen ze samen met de informateurs af naar het provinciehuis in Groningen, waar ze zullen spreken met gedupeerden van de aardbevingen door gasboringen. „Onderdeel van het versterken van de democratische rechtsorde is dat we uit levensechte voorbeelden kunnen leren hoe de verhouding tussen de overheid en burgers kan worden verbeterd”, zei informateur Wouter Koolmees (D66) daar eerder al over. Er zit ook een andere boodschap achter: de partijen willen uitstralen dat een nieuw kabinet meer zal luisteren naar burgers. Als de formatie slaagt, zal Rutte IV weliswaar uit precies dezelfde partijen bestaan als Rutte III. Maar het wordt écht niet hetzelfde.

De partijleiders spreken in Groningen ook met bestuurders van getroffen gebieden in de provincie en met experts en maatschappelijke organisaties. Ouders die slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire worden binnenkort ook uitgenodigd door de informateurs.

De vier partijen zien de onderhandelingen als een laatste poging: als dit mislukt komen er zo goed als zeker nieuwe verkiezingen, waar ze bijna allemaal tegenop zien. Binnenskamers wordt erop gerekend dat het nieuwe kabinet in december kan worden beëdigd.

Dinsdag was Rutte in de Haagse Schilderswijk om in een theater met jongeren over democratie te praten. „We krijgen óóit een kabinet”, zei hij. „En we willen eerder klaar zijn dan de Duitsers.”