Steeds andere sferen met de trombone van Nabou

Jazz Nabou You know ●●●●●

Niks enkel meeblazen in bigbands. Dat haar trombone, het instrument waarvoor ze al op jonge leeftijd liefde voelde, een leidende rol zou krijgen, wist twintiger Nabou Claerhout uit Antwerpen al vroeg. Ze haalde haar jazzmaster in Rotterdam, componeert en arrangeert en komt als frisse belofte in de Belgische jazz telkens meer bovendrijven op de jazzpodia.

Na EP Hubert is er nu het lekkere debuutalbum van kwartet Nabou (trombone, elektrische gitaar, contrabas en drums). Met haar warme trombonegeluid, niet direct spetterend in hoge erupties maar intelligent melodische lijnen optrekkend en speels stapelend, roept Claerhout steeds weer een andere sfeer op. Soms onaards en droomachtig met elektronische effecten, dan weer kordaat zwierend in een groove met ronde klanken of juist plechtig, een baken in een dichte mist. Ernaast laat gitarist Roeland Celis zich niet onbetuigd als raak variërend solist die ook mooi tegenspel levert. Een bandje om te volgen.