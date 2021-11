Deze week werd in Nederland een nieuw, inclusiever spelalfabet gepresenteerd. Zelf gebruik ik sinds mijn militaire diensttijd begin jaren 80 het NAVO spelalfabet. Dat hielp vaak, maar niet altijd wanneer ik over de telefoon bijvoorbeeld mijn initialen moest doorgeven: Kilo, Juliet, Golf. Vertwijfeld klonk het een paar jaar geleden door de telefoon: hoe spel ik Juliet?

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl