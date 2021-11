Servische milieuactivisten knokken voor schoon drinkwater

De daken, de tuinen, de auto’s, de velden, de kerk en de bakkerij – alles in het Servische Radinac is gehuld in een rood-bruin laagje. Alsof een reus een stuk roestig metaal boven het dorp houdt en daar piepkleine flintertjes vanaf raspt die de wijde omgeving bedekken. Het huis van Nadica Markovic (43) is roze geschilderd; zo valt de viezigheid minder op. De spijkerbroeken van haar vier kinderen drogen onder een speciaal afdakje, maar zitten toch onder de rode spikkels. „Witte kleren hang ik hier niet meer op”, zegt Markovic.

Meer dan over de was, maakt de huisvrouw zich zorgen over haar gezondheid. Ze heeft al jaren ademhalingsproblemen en raakt regelmatig haar stem kwijt. Geen arts heeft dat kunnen verhelpen.

Om haar angst te illustreren, sloft Markovic naar het houten hek van haar achtertuin en wijst één voor één naar de woningen van haar buren. Daar, aan de overkant van de onverharde weg, „die buurman is aan kanker overleden”. Iets verder naar links, „die oude vrouw is ook aan kanker gestorven”. En het huis daar verderop, dat staat al tijden te koop. „Helemaal niemand wil het hebben”, vult Nadica’s man Zoran (57) aan. Ze zijn bang dat hier vertrekken alleen lukt in hun kist.

De bron van die radeloosheid staat recht tegenover de voortuin van de familie Markovic: de vijf schoorstenen van de kolossale staalfabriek Zelezara Smederevo. Bijna honderd jaar waren de lokale hoogovens een baken van trots en vooruitgang. Maar door het einde van het communisme, en vervolgens Joegoslavië, raakte de fabriek in verval. Na een halve reanimatiepoging hield in 2013 ook het Amerikaanse US Steel het voor gezien. Maar in plaats van het einde van een industrieel tijdperk, luidde dat de komst van het Chinese staatsbedrijf HBIS in. Sinds vijf jaar draait de boel weer op meer dan volle toeren, met materiaal dat deels nog uit de communistische tijd stamt.

Dat levert veel werkgelegenheid op. „Direct vijfduizend, indirect wel twintigduizend, banen”, zegt Nikola Krstic (34), een activist in grijs trainingspak uit Smederevo. „Zeker 20 procent van de families in de omgeving leeft er van. Onze identiteit is ermee verbonden.”

Zijn eigen vader werkte ooit voor de fabriek, maar Krstic ijvert voor de sluiting ervan. Omdat de nadelen volgens hem vele malen groter zijn dan de voordelen. Het ijzerafval uit de fabriek veroorzaakt niet alleen luchtvervuiling, maar verontreinigt ook de grond en het water van de Donau, vijftig kilometer stroomopwaarts van Belgrado. „Mijn generatie kijkt daar anders naar dan die van mijn vader”, stelt Krstic vast.

Hij neemt ons mee naar de lokale vuilstort, waar een chemische geur hangt en de lucht prikt aan je keel en ogen. Het afval bestaat vooral uit gruis en slib van de fabriek. Krstic pakt een grauwe brok op en breekt die doormidden om de ondefinieerbare bruine binnenkant te laten zien. „We weten niet precies wat dit voor restanten zijn, maar wel dat hier drie voetbalvelden vol van in de open lucht liggen die bij regen in de rivier spoelen.”

Van de Servische overheid mag dat. Zolang het land in de wachtkamer hangt van de Europese Unie, hoeven bedrijven sowieso niet te voldoen aan EU-normen, ook niet wanneer ze daar naar exporteren. En de nationale standaarden worden naar behoefte aangepast of niet gehandhaafd. Servië kwam de Chinese investeerder in 2016 tegemoet met bijzondere wetgeving die de hoogovens nog verder vrijstelt van milieumaatregelen. „Ik neem het de Chinezen niet eens kwalijk”, zegt Krstic. „Het is de schuld van onze eigen overheid. Met goedkeuring van de EU.”

Ontluikende milieubeweging

Nikola Krstic is onderdeel van de ontluikende Servische milieubeweging. Hij organiseerde al meerdere protesten in Smederevo en trok dit jaar regelmatig naar Belgrado om te demonstreren. Samen met duizenden andere activisten en bezorgde burgers die in het hele land in verzet komen tegen vervuilende kolenmijnen, kolencentrales en oude industrie, maar ook tegen moderne waterkrachtcentrales en een aanstaande lithiumgroeve.

De maatschappelijke discussie gaat hier niet over klimaatadaptatie of het inperken van CO 2 -uitstoot, maar spitst zich toe op de concrete aantasting van de leefomgeving – de eigen achtertuin. Steeds meer mensen maken zich zorgen over hun toegang tot schoon drinkwater en de kwaliteit van de lucht die hun kinderen inademen.

Het is makkelijk om te klagen over vervuiling als je baan en je inkomen in orde zijn. Vijf jaar geleden hoorde je daar niemand over Aleksandar Vucic President van Servië

Die ontwikkeling ziet president Aleksandar Vucic met ongenoegen aan. Want verschillende actievoerders hebben politieke aspiraties en brengen flinke massa’s op de been, ruim een half jaar voor de volgende verkiezingen.

„Ecologie en dat soort dingen zijn belangrijk”, zegt Vucic tijdens een gesprek in zijn presidentieel paleis. „Er bestaan duizenden problemen die we moeten aanpakken om een beter milieu te creëren voor de mensen, luchtvervuiling en de rest.” Maar zijn absolute prioriteit heeft het niet. „Ik denk altijd eerst aan onze economie. We moeten niet onze directe buitenlandse investeringen op het spel zetten.”

Vucic heeft, suggereert hij, de milieubeweging aan zijn eigen succes te danken. „Het is makkelijk om te klagen over vervuiling als je baan en je inkomen in orde zijn. Vijf jaar geleden hoorde je daar niemand over, toen ging het alleen maar om werkloosheid en salarissen. Dat hebben wij opgelost.” De werkloosheid in Servië kromp sinds 2012 van 24 naar 9 procent. Vucic is sinds 2014 aan de macht.

Niet alleen China

Nationale en internationale critici verwijten de Servische president dat hij te klef is met China en zien dat land als grote boosdoener. Chinese investeringen in ‘oude’ kolen, staal, industrie en infrastructuur dragen inderdaad fors bij aan de milieuproblemen. Maar lokale actievoerders verzetten zich evenzeer tegen Europese fabrieken en projecten die hun omgeving ontwrichten. De grootste controverse van dit moment is het afgraven van een lithiummijn door het Brits-Australische Rio Tinto aan de grens met Bosnië.

Eind juli kondigde het bedrijf definitief aan 2,4 miljard dollar (2,07 miljard euro) te willen investeren om jaarlijks 58.000 ton lithiumcarbonaat uit de grond te halen. Daarvan zullen, in Servië, batterijen voor elektrische auto’s worden gemaakt die essentieel zijn voor de groene ambities van de Europese Unie. De Serviërs zitten waarschijnlijk op de grootste voorraad lithium van het continent. Een oppervlakte van 400 hectare in de groene Jadarvallei, waar nu soja groeit en koeien grazen, moet de komende jaren worden afgegraven om in 2026 de mijn draaiend te hebben.

Hier schuren de internationale klimaatwensen en de lokale milieubescherming. „Wat hebben wij aan elektrische auto’s als hier mensen worden vergiftigd om de problemen van andere landen op te lossen en buitenlandse bedrijven rijk te maken?” vraagt Miladin Djurdjevic (58), een gepensioneerde leraar. „Onze overheid verraadt ons Serviërs.”

Een ontluikende milieubeweging demonstreert in Servië tegen vervuilende industrie, zoals een geplande lithiummijn. Foto Oliver Bunic/Bloomberg

Met anderen uit de omgeving heeft hij zich in het verzet tegen de mijn vastgebeten. Ze hebben inmiddels een doos vol foto’s en documenten verzameld. Paperassen die vooral aantonen hoe weinig transparant de gang van zaken is sinds in 2004 bekend werd dat hier lithium ontdekt was.

„Al onze verzoeken om informatie, inspraak, pogingen om naar de rechter te gaan: het levert niks op.” Rio Tinto zegt dat er een milieueffectbeoordeling is goedgekeurd, maar wil die pas „binnenkort” openbaar maken. Toen de gemeenteraad van Loznica in de zomer instemde met het veranderen van het bestemmingsplan voor het gebied, werd Djurdjevic buiten de deur gehouden.

Bewoners als hij zijn bang in een onleefbare situatie terecht te komen, vergelijkbaar met die van de buren van de hoogovens in Radinac. De tientallen boeren die land beneden in de vallei bezitten, worden uitgekocht. Meer dan de helft is al vertrokken en leegstaande boerderijen zijn tot en met de raamkozijnen gestript. Sommigen zeggen zich te verzetten „tot ik voor een graafmachine moet gaan liggen”, anderen hopen de prijs op te drijven.

Maar verreweg de meeste mensen wonen niet in het dal, maar in dorpen op de omliggende heuvels. Hun huizen kijken straks uit op de groeve en de bijbehorende stortplaatsen: ze zullen worden blootgesteld aan alle lawaai, stank, zooi en gassen die daaruit vrij komen. Voor hen is geen compensatie geregeld.

„Niemand zal hier kunnen leven. Niemand zal het voedsel dat we verbouwen nog willen eten”, zegt Djurdjevic. Op kleine schaal heeft hij al gezien hoe giftig de omgewroete bodem kan zijn. Op plekken waar Rio Tinto boringen deed en putten sloeg, is de begroeiing al verdwenen. In het voorjaar werden vier dode herten gevonden, mogelijk gestorven nadat ze opgepompt grondwater hadden gedronken dat uit zo’n put gelekt was.

Djurdjevic en andere bewoners zijn niet alleen boos dat juist hun dierbare vallei naar de knoppen moet „voor zogenaamd groene energie”. Ze hebben er ook geen vertrouwen in dat dit op een eerlijke en enigszins ecologisch verantwoorde manier gebeurt. Van hun eigen overheid verwachten ze op z’n best onvermogen en op z’n slechtst corruptie. In hulp uit de EU hebben ze nul vertrouwen. En mijnbouwgigant Rio Tinto heeft een flinke geschiedenis wat betreft zowel fraude als het vernietigen van cultureel erfgoed, met name van de aboriginal bevolking in Australië.

Toch lijken de protesten nu te zijn gehoord in het presidentieel paleis. Een maand geleden opperde Vucic een referendum te houden over de lithiummijn, op regionaal of landelijk niveau. Het zou een belangrijke test zijn voor de jonge milieubeweging, die dan moet laten zien of ze meer is dan een paar mondige actievoerders en oppositiepolitici. De vraag is of onder de Servische bevolking een breed gedragen wens leeft om niet langer een wingewest te zijn voor buitenlandse inversteerders, of dat het verzet juist in de kiem wordt gesmoord omdat veel Serviërs toch economische groei en banen verkiezen.