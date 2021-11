Pools abortusdebat staat weer op scherp na overlijden van zwangere vrouw

De familie van een Poolse vrouw die overleed nadat artsen weigerden haar niet-levensvatbare foetus te aborteren, heeft aangifte gedaan tegen het ziekenhuis waar zij stierf. Volgens de familie en vrouwenrechtenorganisaties is de 30-jarige Izabela „het eerste slachtoffer van het vrijwel complete abortusverbod in Polen”. Artsen zouden vanwege het vorig jaar verscherpte verbod niet hebben durven ingrijpen om haar leven te redden. Een prominente regeringspoliticus reageerde dat „mensen nu eenmaal sterven, dat is de natuur”.

De vrouw, van wie alleen haar voornaam Izabela bekend is gemaakt, was 22 weken zwanger toen eind september haar vliezen braken. In het ziekenhuis in het zuidelijke stadje Pszczyna ontdekte medisch personeel dat ze onvoldoende vruchtwater had. Bovendien was haar ongeboren kind ernstig gehandicapt. De vrouw stuurde berichten naar familie en vrienden dat artsen de foetus niet wilden weghalen voordat deze vanzelf zou sterven, zegt advocate Jolanta Budzowska. Ondertussen kreeg Izabela zelf complicaties. „Mijn koorts loopt op. Ik hoop niet dat ik sepsis (bloedvergiftiging, red.) krijg, want dan kom ik hier niet uit”, sms’te zij uit het ziekenhuis. De volgende dag overleed ze aan septische shock. Izabela laat een man en dochtertje achter.

De zaak is in het nieuws gekomen nu de familie, via Budzowska, het OM heeft opgeroepen tot onderzoek. In een verklaring stelt het ziekenhuis dat „artsen en verloskundigen alles in hun macht hebben gedaan, ze hebben gestreden voor de patiënt en haar kind (...) binnen de wettelijke bepalingen en gedragsnormen die in Polen van kracht zijn”.

Welke opties hebben Poolse vrouwen nog?

Ernstige afwijkingen

Een jaar geleden werd abortus van (zwaar) gehandicapte foetussen verboden in Polen. Vrouwen die ongewenst zwanger raken, waren al aangewezen op illegale abortuspillen of een behandeling in het buitenland. Maar bij ernstige afwijkingen aan het ongeboren kind, levensgevaar voor de moeder of na verkrachting, was dit toegestaan. Totdat het – politiek gekaapte – Constitutioneel Hof een streep zette door die eerste uitzondering. Daarmee verviel de wettelijke grond onder bijna alle legale abortussen, tot dan zo’n duizend per jaar.

De inperking leidde tot hevige protesten in het hele land. Critici waarschuwden dat minder vrouwen kinderen zouden willen krijgen uit vrees dat ze gedwongen worden een niet-levensvatbare zwangerschap uit te dragen. Door de dood van Izabela komt daar de angst bij dat vrouwen zelf zo’n zwangerschap mogelijk niet overleven. Maandag werd opnieuw tegen het abortusverbod gedemonstreerd, met de leuze „haar hart klopte ook”.

Angst voor sancties

Voorstanders van het abortusverbod, zowel binnen de conservatief-nationalistische regering als ultrakatholieke organisaties, vinden dat de dood niet aan de aangescherpte wet mag worden toegeschreven. „Helaas sterven sommige vrouwen nog steeds in het kraambed”, zei Marek Suski, een prominente parlementariër van regeringspartij PiS, tegen staatsomroep TVP. „Dat heeft niets te maken met een beslissing van het Constitutioneel Hof (...) sterven is een kwestie van de natuur.”

Anderen wijzen erop dat in geval van levensgevaar voor de moeder abortus nog steeds mogelijk had moeten zijn. Maar volgens advocaat Budzowska durfden artsen die niet aan, uit angst voor sancties na het strenge verbod. „Als een dokter ervan overtuigd is dat hij voor een abortus in de gevangenis zal belanden, zal hij voor de zekerheid een veiliger oplossing proberen te kiezen”, zei zij in een televisie-interview.