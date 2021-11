Oud-politieagent Eric Adams nieuwe burgemeester van New York

Voormalig politieagent Eric Adams heeft de burgemeestersverkiezingen in New York gewonnen. Dat meldden Amerikaanse media in de nacht van dinsdag op woensdag. De overwinning is geen enorme verrassing: in het progressieve New York liep de Republikeinse tegenstander in de peilingen al tientallen procentpunten achter.

De 61-jarige Adams is een gematigd politicus en won in de voorverkiezingen nipt van topambtenaar Kathryn Garcia. Adams is de tweede zwarte burgemeester van de grootste stad in de Verenigde Staten, na David Dinkins die in 1990 werd verkozen. De voormalig politieagent, de ex-deelstaatsenator en oud-stadsdeelvoorzitter in Brooklyn zette in zijn campagne veiligheid bovenaan de agenda.

Door in te zetten op veiligheid in de stad wil Adams het vuurwapengeweld terugdringen. Hij wil onder meer het ‘stop-en-fouilleer-beleid’ herinvoeren; een omstreden politiemethode onder Democraten omdat niet-witte burgers relatief vaker worden aangehouden.

In New York steeg het aantal moorden in 2020 met 30 procent in vergelijking met 2019. Daar kwam nog eens 24 procent bij in de eerste helft van 2021.

Lees ook het profiel: Maakt een oud-agent als burgemeester het opkrabbelende New York veiliger?