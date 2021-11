Onderzoek naar Nederlandse steun aan Syrische rebellen loopt vast in Turkije

Een onderzoek naar Nederlandse overheidssteun aan Syrische rebellen is vastgelopen nadat Turkije vergaande inzage eiste in gesprekken met Syrische commandanten. De Nederlandse onderzoekscommissie vond dit onaanvaardbaar en besloot de gesprekken af te blazen, waardoor een deel van het onderzoek in het water dreigt te vallen. Dat melden drie bronnen aan NRC.

Het gaat om onderzoek naar het NLA-programma (Non-Lethal Assistance), waarmee Nederland tussen 2015 en 2018 voor ruim 25 miljoen euro aan logistieke en andere materiële steun aan 22 Syrische rebellengroepen leverde. Dit programma kwam in opspraak nadat Trouw en Nieuwsuur in september 2018 berichtten dat een deel van de steun in handen zou zijn gevallen van extremisten en mede bestemd was voor een groepering die door het OM als terroristisch is aangemerkt.

Het onderzoek heeft lang op zich laten wachten. Eind 2020 gaf demissionair premier Mark Rutte toe dat hij geprobeerd had het tegen te houden om „spanningen met bondgenoten” te voorkomen. Na lang aandringen van de Tweede Kamer stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken begin dit jaar toch een onafhankelijke onderzoekscommissie in. Deze commissie, geleid door generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert, rapporteert uiterlijk in oktober 2022 over de bevindingen.

Turkse eisen

De commissie was van plan uitgebreid veldwerk te doen in Turkije en Noordwest-Syrië. Dat is nodig omdat veel Syrische groeperingen die destijds Nederlandse hulp ontvingen inmiddels zijn opgegaan in een door Turkije getraind verbond van Syrische rebellengroepen. Zij wonen vaak in Turkije en opereren in delen van Syrië waar de Turken het de facto voor het zeggen hebben. Daarom is Turkse medewerking van belang voor de uitvoering van het onderzoek.

Een deel van Nederlandse steun zou in handen zijn gevallen van extremisten

Maar die medewerking bleef uit. Nadat Nederlandse diplomaten hun Turkse collega’s informeerden over het bezoek van de commissie, kwam Ankara met een lijst vergaande eisen. Zo wilden de Turken van tevoren weten met wie de commissie zou spreken en welke vragen precies aan de Syrische commandanten zouden worden gesteld. Ook eisten ze dat de inhoud van de interviews zou worden gedeeld. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, besloot de commissie de geplande interviews af te blazen.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert in te gaan op de redenen voor de Turkse eisen. Wel benadrukt een Turkse diplomatieke bron dat Ankara zich overvallen voelde door het onderzoek. „De Nederlandse zijde heeft ons pas een week voorafgaand aan het bezoek geïnformeerd. Wij hebben toen vragen over dat bezoek doorgegeven, nu wachten we op antwoorden van de Nederlandse zijde.”

Gevoelig dossier

Nederlandse diplomaten hadden kunnen verwachten dat Turkije de commissie niet zomaar haar gang zou laten gaan. Het dossier van de Syrische rebellen ligt erg gevoelig, want de strijders nemen deel aan Turkse militaire operaties en Ankara wil voorkomen dat hierover informatie uitlekt. Bovendien is het voor Turkije zeer schadelijk als door Ankara getrainde rebellen in verband worden gebracht met extremisme of mensenrechtenschendingen.

Hadden Nederlandse diplomaten het bezoek eerder moeten voorbereiden? En wordt er nog bij de Turken aangedrongen op een oplossing? Op die vragen wil een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken geen antwoord geven, naar eigen zeggen om de onafhankelijkheid van de commissie niet in het geding te brengen. Een woordvoerder van de commissie wil evenmin inhoudelijk op vragen ingaan.

Zolang de Turkse obstakels overeind blijven, kan de commissie de Syrische rebellen alleen telefonisch of via internet spreken. Dat beperkt de hoeveelheid informatie die de strijders delen en betekent bovendien dat de commissie minder goed kan beoordelen wat hun ideologische achtergrond is of in welke lokale context de strijders opereren. Daarmee is de langverwachte commissie bij voorbaat beknot.