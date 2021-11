‘Onderzoek naar vermeend seksueel wangedrag oud-atletiekbondscoach’

Atletiektrainer en voormalig bondscoach Rana Reider wordt in verband gebracht met seksueel wangedrag. The Guardian meldt woensdag dat het US Center for Safe Sports een onderzoek instelt naar aanleiding van meerdere beschuldigingen aan zijn adres vanuit de sportwereld. Tussen 2014 en 2018 was de uit de Verenigde Staten afkomstige Reider werkzaam bij de Nederlandse Atletiekunie als bondscoach voor de sprinters. Daar had hij onder meer topatlete Dafne Schippers onder zijn hoede.

Wat het seksueel wangedrag van Reider volgens de aantijgingen precies inhoudt, is onbekend. De Britse atletiekbond heeft volgens The Guardian atleten Adam Gemili en Daryll Neita gewaarschuwd in afwachting van het onderzoek niet onder de hoede van Reider te trainen. De coach zelf zegt tegen het medium geen weet te hebben van het onderzoek dat door het US Center for Safe Sports, een beschermingsorganisatie die als doel heeft misbruik in de sport tegen te gaan, naar hem zou zijn ingesteld.

Reider wordt gezien als een van de beste sprinttrainers ter wereld. Tijdens de Olympische Spelen van Tokio coachte Reider Andre De Grasse naar goud op de 200 meter, terwijl hij Schippers in 2017 hielp aan de wereldtitel op diezelfde afstand. In 2018 vertrok de Amerikaan ondanks een doorlopend contract onverwachts bij de Atletiekunie. De bond meldde destijds dat Reider vanwege familieomstandigheden besloot om terug te keren naar de Verenigde Staten.

