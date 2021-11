NPO wil onderzoek naar antisemitische uitingen van toezichthouder ON

De NPO wil een onderzoek naar antisemitische uitingen van Taco Dankers, voorzitter van de Raad van Toezicht van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. In een verklaring zegt de NPO woensdag „zeer geschrokken” te zijn over de berichtgeving in NRC, eerder op de dag. Het Commissariaat voor de Media is gevraagd „zo snel mogelijk” naar de uitingen te kijken. Ook gaat de NPO in gesprek met de leiding van Ongehoord Nederland.

Uit onderzoek van NRC bleek dat Dankers leiding geeft aan de rechts-radicale denktank Gefira, die geregeld antisemitische teksten verspreidt. De NPO schrijft dat antisemitisme en racisme „geen enkele ruimte” verdienen bij de publieke omroep. Naast het onderzoek en gesprek met de ON-leiding heeft de organisatie ook om een gesprek gevraagd met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner. Hij zei eerder in de publicatie van NRC met het Openbaar Ministerie te willen overleggen over de „pure haat” die wordt verspreid door de denktank van Dankers.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht bewaakt Dankers de koers van de omroep Ongehoord Nederland, die in 2022 zal toetreden tot het publieke bestel. In die hoedanigheid heeft hij straks zeggenschap over de minimaal 3,6 miljoen euro aan publieke middelen die Ongehoord Nederland mag gaan besteden aan eigen programma’s.

