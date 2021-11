Nieuwe lockdown, nieuwe ‘Tiger King’

In de laatste aflevering van de serie Twin Peaks: The Return (2017) weet FBI-agent Dale Cooper niet meer in welke tijd of in welke dimensie hij rondloopt. „Welk jaar is dit”, vraagt hij. De verwarde Cooper staat voor het ouderlijk huis van Laura Palmer, het vermoorde meisje waarmee de oorspronkelijke Twin Peaks (1990-1991) begon. Heeft hij dit eerder meegemaakt? Fans discussiëren nog graag over deze scène en de bedoelingen van maker David Lynch. Los van de serie is de uitspraak van Cooper in coronatijd ook een eigen leven gaan lijden. Tijdens de lockdowns en eindeloze thuiswerkdagen begon het gevoel voor tijd voor veel mensen langzaam te verdwijnen en verscheen de uitspraak regelmatig op sociale media.

De nieuwste reconstructie in NRC over gemaakte fouten in aanloop naar de huidige najaarsgolf deden mij ook weer denken aan agent Cooper, mede dankzij de opening: „Is het nog 2020?” Alleen ontbreekt in dit stuk helaas de magie van het surrealistische meesterwerk van Lynch. De eerste periode van de pandemie lijkt best veel op de huidige fase, al missen we deze keer de saamhorigheid en zijn de complotdenkers nu veel luidruchtiger. In maart 2020 waren we vooral op zoek naar afleiding en ontspanning. Dat merkten streamingdiensten als Netflix ook. De abonneecijfers gingen in die tijd door het dak.

Een van de grootste hits in 2020 was Tiger King, een true crime-documentaireserie over de vete tussen de Amerikaanse dierentuineigenaar Joe Exotic en zijn rivaal Carole Baskin. De reeks had meer weg van een freakshow dan van een serieuze documentaire, maar smullen was het wel. Eigenlijk had het eerste seizoen al te veel afleveringen, maar toch komt er deze maand een vervolg. Precies in de nieuwste coronagolf, om ons een extra gevoel van déjà vu te geven. Netflix wil ons doen geloven dat Tiger King 2 net zo veel wilde plottwists zal bevatten als het eerste seizoen. Dat is de vraag. Ogenschijnlijk wordt het vooral een herhaling van zetten, in combinatie met een analyse van de impact die de serie had op de hoofdpersonen. Of de kijkers er nog op zitten te wachten, is dan ook de vraag. Een slappe herhaling van een eerder seizoen wil niemand, net als een nieuwe golf.

Als professioneel bingewatcher zal ik binnenkort tijd vrijmaken voor de tijgerkoning. Ik hoop op een aangename verrassing. Toch zou ik liever beginnen aan een nieuwe ronde van Twin Peaks of een andere favoriet uit de oude doos. The X-Files bijvoorbeeld. Deze bovennatuurlijk politieserie was duidelijk beïnvloedt door Twin Peaks. Hoofdpersonage Fox Mulder is net als Cooper een FBI-agent. Hij geloofde in samenzweringstheorieën die nu bijna gezellig klinken. Samen met de sceptische collega Dana Scully zat hij achter monsters aan en dook hij in een groot overheidscomplot met betrekking tot buitenaards leven. Mulder was dus een complotdenker, maar wel eentje die echt naar de waarheid zocht. Van nepnieuws moest hij niks hebben, zijn werk moest slachtoffers voorkomen. Hij wordt gemist in deze tijden.

Thijs Schrik is serierecensent