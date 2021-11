Nederland hoeft Chadia B. niet terug te halen uit Noord-Syrië

De Nederlandse overheid hoeft de verstandelijk beperkte Nederlands-Marokkaanse Syriëganger Chadia B. niet terug te halen uit het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een kort geding dat de advocaat van B. had aangespannen tegen de staat. De overheid hoeft van de voorzieningenrechter ook geen toezeggingen te doen of zij B. in de toekomst alsnog terughaalt naar Nederland.

Chadia B. reisde in 2013 tot twee keer toe naar Syrië, waar ze zich aansloot bij Islamitische Staat (IS) en trouwde met een jihadist. Die verliet B. vanwege haar psychische problemen. In 2018 belandde zij in het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol.

In oktober 2020 besloot de rechter in Den Haag in een kort geding, aangespannen door B. tegen de staat, al dat Nederland de vrouw niet hoefde te repatriëren. De rechtbank noemde haar situatie destijds „zeer zwaarwegend en uiterst schrijnend”. Het woog echter zwaarder dat Nederland vanwege mogelijke „schade aan de internationale betrekkingen” het noodzakelijke overleg met niet erkende groeperingen en entiteiten in Noord-Syrië niet kon voeren, aldus de rechter.

Wel werd een jaar geleden bepaald dat Nederland zich alsnog moest gaan inspannen om de vrouw terug te halen wanneer de situatie in Syrië zou verbeteren. De rechtbank in Den Haag gaat hier woensdag dus niet in mee.

Psychische toestand

B. maakte ook deel uit van een groep met 56 kinderen en 23 vrouwen in Syrië die eerder in een rechtszaak repatriëring eisten van de Nederlandse staat. Hoewel zij in eerste instantie gelijk kregen, oordeelde de Hoge Raad in juni 2020 dat Nederland niet verplicht is de groep terug te halen. B. spande later haar eigen kort geding aan, omdat ze vond dat er in de eerdere procedure geen rekening werd gehouden met haar psychische toestand toen ze vertrok naar Syrië.

De landsadvocaat liet eerder weten dat B. niet „bovenaan de lijst” zou komen te staan om teruggehaald te worden naar Nederland. Hij zei dat repatriëringsmissies „complex” zijn. „Aan zulke missies gaan maandenlange onderhandelingen vooraf. Een ingewikkeld proces. Het is niet zo dat je daar komt en dan even iemand mee kunt nemen”.

Podcast: Chadia B. reisde niet één, maar twee keer af naar Syrië

NRC-redacteur Thomas Rueb sprak met de moeder van Chadia B., die herhaaldelijk instanties inschakelde om haar dochter tegen te houden. Hoe kon B. alsnog naar Syrië vertrekken, niet één, maar twee keer?

Presentatie: Lamyae Aharouay