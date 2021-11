‘Natuurlijk zijn wij architecten allang geen halfgoden meer’

‘Een architectenbureau is een soort huwelijk”, zegt Jacob van Rijs (1964), de VR van MVRDV, in de ‘reading room’ van het Rotterdamse kantoor van het architectenbureau waarvan hij in 1992 een van de oprichters was. „Als je elkaar de ruimte geeft, dan is het wel aangenaam.”

„Wij zijn niet de architecten van de geniale schets”, verduidelijkt Winy Maas (1959), de M van het bureau dat in 1997 op slag beroemd werd met de Villa VPRO, die met zijn hellingbanen, luchtbrug en een omgeklapte vloer radicaal anders is dan het doorsnee kantoorgebouw. „Onze gebouwen hebben niet een hyperpersoonlijk handschrift, zoals die van Frank Gehry. We hebben een methodiek voor ontwerpen ontwikkeld die we niet alleen met elkaar delen, maar die de medewerkers ook kunnen hanteren.”

„Maar dat wil niet zeggen dat we klonen van elkaar zijn”, vindt Nathalie de Vries (1965), de DV van MVRDV dat nu 350 medewerkers telt, vestigingen heeft in Shanghai, Parijs, Berlijn en New York en vele tientallen ontwerpen voor gebouwen, parken en stadswijken heeft gerealiseerd in meer dan twintig landen. „We leggen alle drie andere accenten. Maar hoezeer de methodiek in het hele bureau is doorgedrongen, blijkt wel uit het commentaar dat we soms krijgen van medewerkers op nieuwe ideeën en voorstellen. ‘Zo doen wij dat bij MVRDV toch niet?’ krijgen we wel eens te horen.”

Zaterdag 6 november is een bijzondere dag voor de drie architecten van MVRDV. Dan opent het nieuwe, door hun bureau ontworpen depot van Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark in Rotterdam zijn deuren voor het publiek. Schuin tegenover het depot start dan ook de tentoonstelling MVRDVHNI: The living archive of a studio in Het Nieuwe Instituut (HNI).

„Een dergelijke tentoonstelling heeft iets ambivalents voor ons”, zegt Maas. „We zijn meer gericht op de toekomst dan op het verleden.”

„Aanleiding van de tentoonstelling is de overdracht aan HNI van ons archief met de eerste vierhonderd projecten waaronder de Markthal in Rotterdam”, legt Van Rijs uit. „Dat leverde een wonderlijke ervaring op. De tentoonstellingsmakers van HNI pakken onze knutselmaquettes met witte handschoentjes op, alsof het kostbare kunstwerken zijn. HNI wilde er een soort ‘oral history’-tentoonstelling van maken. Faxen, notities, schetsen en interviews met opdrachtgevers en anderen vertellen de verhalen over het ontstaan van de gebouwen. Bij het maken van de tentoonstelling waren wij meer gericht op het tonen van de samenhang van de ontwerpen en de thema’s in ons werk.”

„Voor Het Nieuwe Instituut was een van de redenen voor de tentoonstelling dat wij een van de eerste architectenbureaus zijn die vanaf het begin grotendeels met digitale hulpmiddelen hebben gewerkt”, vult De Vries aan. „Niet alleen bij het ontwerpen, maar ook bij onderzoek en archivering. Dit heeft tot een architectuurtentoonstelling geleid die anders is dan gewoonlijk. We hebben ons aandeel voornamelijk door onze medewerkers laten verzorgen. Die kijken er met een frisse blik naar. Voor verschillenden van hen was het een soort ontdekkingstocht. Ze stuitten bijvoorbeeld op oude ontwerpen waar in embryonale vorm iets aanwezig was dat in latere gebouwen tot volle wasdom kwam.”

Laten we even teruggaan naar het begin. Met gebouwen als de Villa VPRO werden jullie de vaandeldragers van de ‘Superdutch-architectuur’. Wat vonden jullie daarvan?

M: „We voelden ons niet supercomfortabel bij Superdutch. Superdutch is de onhandige titel van het boek van Bart Lootsma uit 2000 over de nieuwe architectuur in Nederland, met ons WoZoCo-gebouw in Amsterdam op de voorkant. Er sprak een hooghartigheid uit waarmee we niet geassocieerd willen worden.”

VR: „De architectenbureaus die in Superdutch werden gepresenteerd, zoals OMA van Rem Koolhaas en UN Studio van Ben van Berkel, hadden bovendien weinig met elkaar gemeen. Ze vormden een bonte verzameling, met heel divers werk. Maar als branding van de Nederlandse architectuur heeft Superdutch uitstekend gewerkt. In het buitenland kreeg men het gevoel dat er alleen maar waanzinnige dingen gebeurden in Nederland. Dat gevoel is zelfs nu nog niet verdwenen.”

DV: „Dat komt doordat een aantal Nederlandse bureaus toch wel iets met elkaar deelt. Een onderzoekende houding bijvoorbeeld en desinteresse voor een persoonlijke signatuur. En ook wel een lefgozerige houding met als uitgangspunt: wat kunnen we veranderen en hoe kunnen we het anders doen?”