Lekkenderegering

Deze column schrijf ik enkele uren vóór de persconferentie van dinsdagavond van premier Rutte en minister Hugo de Jonge, maar dat maakt niet veel uit, want het is toch al bekend wat ze gaan zeggen. Meer mondkapjes, meer coronapas en meer thuiswerken – daar komt het op neer.

Daarom, voorzitter, eerst dit voorstel van orde: kunnen we die corona-persconferenties niet beter volledig opheffen en het voortaan laten bij het tevoren zo compleet mogelijk lekken van de relevante informatie door overheidsvoorlichters, zoals nu gebeurt? Vervolgens krijgt de pers een besloten telefonisch vragenuurtje – en klaar is Kees, en Mark en Hugo.

Dat scheelt een hoop kostbare zendtijd en bovendien kunnen de kijkers gewoon doorgaan met het bekijken van de nieuwste Netflixseries, die heel wat spannender zijn dan de tergend lange antwoorden van De Jonge op de tergend kritische vragen van meewarige journalisten. Dan hoeven we ons ook niet langer zorgen te maken over het fysieke welbevinden van de gebarentolken, die bij zoveel wijdlopigheid soms de uitputting nabij lijken.

Een alternatief voor de huidige, overbodige persconferentie zou een persconferentie een week ná de opgeheven persconferentie kunnen zijn. De bewindslieden kunnen dan uitgebreid reageren op de reacties die ze in de tussentijd op hun maatregelen hebben gekregen. Die reacties zijn vaak interessanter dan de maatregelen zelf.

Van de vorige keer herinner ik me vooral de bedenkelijke reactie van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. In één ademtocht blies ze de coronakaars uit die de regering zo parmantig had ontstoken. Halsema beloofde de gemeenteraad dat Amsterdam alleen „bij excessen” zou ingrijpen als de horeca zich niet aan controle van de coronapas hield. Hoewel Halsema later enigszins terugkrabbelde en de gemeente de handhaving inmiddels heeft opgeschroefd, lieten de horecaondernemers zich dat geen twee keer zeggen: een derde veegde achter de bar zijn achterwerk met de coronapas af.

De bezoeker wist niet meer waar hij aan toe was. Het ene café controleerde keurig, een deur verder keek de kroegbaas je verbaasd aan als je hem de QR-code wilde laten zien. „Uitslover!” hoorde je hem denken. Het kwam ook voor dat je in dezelfde zaak de ene dag wél en de volgende dag níét werd gecontroleerd.

„De dood in de pot” noemde Marc Bonten, arts-microbioloog en OMT-lid, de uitspraak van Halsema in de Volkskrant. „Ik wist niet wat ik hoorde. Toen Halsema dat zei, was het voor mij duidelijk dat het met de besmettingscijfers opnieuw de verkeerde kant op zou gaan.”

Ook in ander opzicht gaat het met die cijfers niet goed. Er komen steeds meer signalen dat de immuniteit van gevaccineerden na verloop van tijd verzwakt. Op tv vertelde een arts dat in zijn ziekenhuis al minder immuniteit merkbaar was bij verplegend personeel dat het eerst was gevaccineerd. Op het Amsterdam Dance Event in oktober blijken 1.027 mensen besmet te zijn, hoewel een coronatoegangsbewijs vereist was voor de bezitters van de in totaal 300.000 verkochte kaarten op 140 locaties.

Misschien gaan we weer verplicht terug naar die vervloekte anderhalve meter afstand, maar ik vermoed dat de regering zulk nieuws pas vóór de volgende persconferentie zal laten lekken.