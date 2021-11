‘Klasse’ wijst niet altijd op voortreffelijkheid

Klas, klasse en classis zijn in wezen driemaal hetzelfde woord en toch driemaal iets volstrekt anders. Klas en klasse kunnen wel hetzelfde woord zijn net zoals kribbe en krib en einde en eind. Maar ook al schreef een boze pedagoog in de vroege jaren zestig nog over de vermaledijde brugklasse, waar ieder ander van brugklas sprak, dit maakt klasse en klas nog niet altijd tot één woord.

Klasse, klas en classis zijn via het Frans en het Latijn in het Nederlands terecht gekomen. Oorspronkelijk beduidde deze drie termen niets anders dan een groep van bij elkaar behorende wezens of dingen. Langzamerhand specialiseerde elke van de drie woorden zich: een classis werd een kring van bij elkaar behorende hervormde gemeenten. Een groep leerlingen van hetzelfde leerjaar op eenzelfde school werd een klas, net als een betrekkelijk toevallige groep reizigers die allemaal evenveel of even weinig betaalden voor hun vervoersbewijs en dus bij elkaar in de eerste, tweede en vroeger ook nog derde klas moesten zitten. Sterke werkwoorden die volgens eenzelfde patroon vervoegd worden, behoren tot dezelfde klasse, net zoals dieren en planten die gelijksoortige eigenschappen hebben. In de wetenschap spreekt men nu eenmaal graag een beetje verhevener dan op de werkvloer en op school. En ook het marxisme, dat zichzelf graag ziet als een op wetenschap berustende politiek-economische theorie, spreekt van klasse. Vandaar klassenbewustzijn, klassenmaatschappij en klassenstrijd.

Victoriaanse heren van de gegoede klasse passeren mannen uit de middenklasse. Beeld Whitemay / Getty Images

Tot zover kan klasse nog een neutrale term zijn, want waarom zou de klasse der burgerij hoger in aanzien moeten zijn dan die van de arbeiders? Hoewel het antieke classicus misschien reeds een voorteken was voor een nieuwe ontwikkeling. In de Romeinse oudheid was een classicus immers niet een leraar Latijn of Grieks, maar een burger van de eerste, de hoogste klasse. Eenzelfde ontwikkeling vond opnieuw plaats in moderne tijden. Klasse werd tot aanduiding van rangorde tussen groepen. Dus werd een klassenmaatschappij een hiërarchie van maatschappelijke standen en werd klassenjustitie een rechtssysteem waarin hoger gesitueerden minder gestraft worden dan wie lager op de maatschappelijke ladder staat. Een soldaat der eerste klasse is hoger in rang dan zijn collega van de tweede klasse. Een schrijver, bokser of huisarts van de eerste of hoogste klasse draagt geen onderscheidingsteken, maar wordt gezien zijn prestaties beoordeeld als uitstekend boven zijn collega’s. Vandaar dat we ons nu de uitroep ‘klasse!’ kunnen permitteren als iemand iets voortreffelijks heeft verricht.

Maar klasse wijst niet altijd en overal op voortreffelijkheid. Bij het grootschalige woningprotest van deze herfst liepen demonstranten met borden die Nederland opriepen zich te verzetten tegen het klassisme. Die term komt nog niet in de woordenboeken voor, maar staat in de linkse wereld op een lijn met racisme en seksisme. Hij slaat op de automatische kansenongelijkheid die kinderen ondervinden die niet met een gouden lepel in de mond geboren zijn, en verzet zich tegen het feit dat iemands afkomst bepalend is voor zijn succes en maatschappelijke acceptatie. Hij verzet zich tegen discriminatie op grond van klasse. Zo’n maatschappijverbeteraar verdient een eigen woord; wat te denken van de anti-klassist?