Kabinet wil dat minister Nederlanderschap kan intrekken zonder toezicht en rechter

Het demissionaire kabinet wil dat ministers van Justitie voortaan permanent het Nederlanderschap kunnen intrekken van mensen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Dat schrijft demissionair staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol (VVD) in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Broekers-Knol had deze tijdelijke bevoegdheid de afgelopen vijf jaar al wegens terroristische dreiging. Het kabinet stelt daarnaast voor om het extra toezicht op deze bevoegdheid te schrappen, zodat de Kamer het handelen van de minster kan controleren.

In een brief aan het parlement schrijft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat het schrappen van hun toezicht zal leiden tot een „toezichthiaat”. De minister baseert een intrekking van het Nederlandschap namelijk op staatsgeheime informatie, en de CTIVD mag nu als enige ‘real-time’ meekijken met hoe het kabinet omgaat met staatsgeheime documenten. De CTIVD wil dat het kan blijven beoordelen of de minister staatsgeheime informatie om legitieme redenen gebruikt.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol schrijft dat de CTIVD in de periode dat de minister de tijdelijke bevoegdheid had, niet één rapport schreef over de doelmatigheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij terroristen. Volgens het CTIVD komt dat omdat het daar al een ander onderzoek naar had lopen. Broekers-Knol vindt daarnaast dat het toezicht aan het Tweede Kamer overgelaten moet worden, maar volgens het CTIVD is dat onterecht omdat de Tweede Kamer volgens de commissie niet altijd direct meekijken naar de staatsgeheime zaken waar de minister zich op baseert.