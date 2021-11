Iran hervat gesprekken met wereldmachten over nucleair verdrag

Iran gaat eind november in gesprek met meerdere Europese landen, China en Rusland over het herstellen van nucleaire afspraken uit 2015. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Ali Bagheri Kani woensdag bekendgemaakt. De ontmoeting vindt plaats op 29 november in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Naast Iran, China en Rusland zullen ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en EU-vertegenwoordiger Josep Borell aanwezig zijn. De vertegenwoordigers proberen sinds april dit jaar om het nucleaire pact te rehabiliteren, nadat toenmalig president van de Verenigde Staten Donald Trump zich in 2018 terugtrok.

De gesprekken lagen echter stil sinds de verkiezingen deze zomer in Iran. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan persbureau Reuters weten dat de Verenigde Staten mogelijk open staan voor nieuwe afspraken als de Iraanse delegatie bereid is om „te goeder trouw” te onderhandelen over een terugkeer. De Europese Commissie spreekt over „het vooruitzicht van een mogelijke terugkeer van de Verenigde Staten” als een van de te bespreken onderwerpen. In het Westen heersen al langer zorgen over Iraanse berichten dat het land is begonnen met de voorbereiding voor het verrijken van uranium.

Onder Trump stapten de Verenigde Staten eenzijdig uit het verdrag, dat dateert uit 2015. De vorige president van de Verenigde Staten trof het Aziatische land daarna met economische sancties. In reactie stelde Teheran het nucleaire programma uit te breiden. Trumps opvolger Joe Biden heeft eerder toegezegd dat hij bereid is de Amerikaanse terugtrekking uit het pact terug te draaien. De Iraanse president Ebrahim Raisi staat een harde lijn voor op het gebied van buitenlands beleid.