‘In Cubaanse rumba hoor je Spaanse flamenco’

Het gebeurt niet vaak dat een muzikant voorstelt om een interview op maandagochtend om 9 uur te doen. Als Aruán Ortiz vanuit Barcelona achter de webcam verschijnt – T-shirt, colbertjasje, kop thee binnen handbereik - heeft hij al een overleg achter de rug met flamencodanseres Maria Moreno over de dansvideo die hij die ochtend bekeek. Zij is een van zijn gidsen in de flamencowereld. Welke compás (flamencoritme) wordt gebruikt in die video, wilde hij weten. En waarom is het zo magisch? Zijn grote donkere ogen fonkelen opnieuw achter een bril met dik zwart montuur als hij erover vertelt.

De Cubaanse pianist Aruán Ortiz (48), geboren in Santiago de Cuba, houdt van research doen. Hij kan zich soms dagenlang onderdompelen in de muziekgeschiedenis. Hij wordt geroemd om zijn vindingrijke composities in de jazz- en avant-garde-scene van New York. In zijn pianospel en composities voor ensembles, orkesten en dansgroepen combineert hij Afro-Cubaanse stijlen met Europese klassieke en geïmproviseerde muziek.

Als mensen reizen, elkaar ontmoeten, samen dronken worden, dan brengen ze muziekstijlen bij elkaar

Nu werkt hij aan een ambitieuze opdracht voor de Flamenco Biënnale en November Music. De Biënnale vindt vanaf komend weekend drie weken lang plaats in verschillende Nederlandse en Vlaamse steden. Flamenco Criollo heet het project van Ortiz, ‘Creoolse Flamenco’. „Ik ben geen flamencomuzikant of flamencokenner. Het duurt jaren voordat je de diepte van die muziek recht doet. Waar ik wel veel van weet, is van de muziek van Cuba, de plek waar Europese en Afrikaanse stijlen samenkwamen.”

In zijn hoofd is hij er al zeker twee jaar mee bezig, want het is een van die vele door de pandemie uitgestelde projecten. Dat kwam niet slecht uit, het gaf ruimte voor nog meer research, nuttig, want Flamenco Criollo vertelt een complex verhaal. Het behandelt Perzische muziek, de Noord-Afrikaanse invloeden in Andalusië, de uitwisseling tussen de havensteden Cádiz en Havana en de West-Afrikaanse invloed in Cuba. Het draait om zogenaamde cantes de ida y vuelta, ‘rondreisliedjes’, liederen die van Spanje naar de Amerika’s gingen en weer terug.

Wat dacht u toen het festival u benaderde voor een project over flamenco?

„Ik vond het een geweldig idee toen Ernestina van de Noort [directeur van Flamenco Biënnale, red.] me vroeg om te kijken naar de relatie tussen Cubaanse muziek en flamenco. Maar ook al heb ik eerder een paar jaar in Spanje gewoond, ik heb me nooit erg in flamenco verdiept. Dit was een mooie gelegenheid. Ik hou ervan om alles uit te zoeken en te overdenken voordat ik ook maar een eerste noot schrijf.

„Ik had het geluk dat ik, juist toen ik met deze opdracht begon, toerde met Amir ElSaffar, de Amerikaans-Iraakse trompetspeler. De Perzische melodielijnen die hij gebruikt in jazz klonken heel erg als de Andalusische pre-flamenco muziek, de Moorse stijlen van voordat flamenco een vaste vorm kreeg in de negentiende eeuw. Dus besloot ik me te concentreren op de reis van die melodische lijn. En dan vooral de hijaz-toonladder.”

Ortiz zet zijn elektrische piano aan om het voor te spelen, maar bedenkt zich. Hij zingt en neuriet een mystieke melodielijn in de hijaz-toonladder, die voorkomt in Indiase raga, in Arabische maqam, maar ook in Hebreeuwse en Oost-Europese klezmer. En in flamenco dus, met name in de cante jondo, een van de meest diepe, expressieve zangstijlen.

En die melodische lijn kwam naar Cuba?

„Die kun je terughoren in rumba. Rumba en flamenco waren beide muziekstijlen van de lagere klasse. Rumba ontstond in de havens van Havana en Matanzas. De schepen die daar aankwamen in de negentiende eeuw kwamen voornamelijk uit Cádiz, de belangrijkste haven van Andalusië en beroemd om de flamenco. Soms lagen ze wel zes maanden in die havens. Wat gebeurt er dan? Mensen gaan met elkaar muziek maken in de bars, de restaurants, bordelen en vooral op straat en op de kade.

„In de negentiende eeuw krijgen zowel flamenco als rumba een vaste vorm. Dus een havenarbeider in Havana speelt op houten kisten een Afro-Cubaanse rumbabeat en een havenarbeider uit Cádiz probeert daarop te zingen in flamencostijl. Ze jammen, totdat het klikt. Muziekgeschiedenis gaat altijd over mensen. Als ze reizen, elkaar ontmoeten, samen dronken worden, dan brengen ze stijlen bij elkaar. Zo ging het ook met de dans, je ziet het klappen en sommige danspassen van flamenco in rumba.”

En andersom? Kwam Afro-Cubaanse percussie bijvoorbeeld weer terug naar Andalusië?

„Hmmm… dat is wat minder makkelijk waar te nemen, maar je hoort vaak een accent op de vierde tel. Dat is erg Afrikaans. Vooral hoor je een Cubaanse vorm in de flamencostijl die guajiras heet. Die is gebaseerd op liederen van het Cubaanse platteland.”

In de dominante Cubaanse muziekgeschiedenis staan vooral de Spaanse en West-Afrikaanse invloed centraal. Over de Arabische invloed via flamenco hoor je weinig. En in Spanje wordt de Afrikaanse invloed ook nog wel eens vergeten.

„Inderdaad. Daarom is research zo belangrijk. Ik heb me onder meer verdiept in Manuel Torre, een flamenco-genie. Hij was rond 1900 zeer populair in Andalusië, echt een van de groten. Hij zei altijd dat hij de ‘zwarte stam’ van de flamenco probeerde te snappen. Hij refereerde vaak aan Egyptische roots van het genre. Maar nog altijd is dat geen algemeen geaccepteerde stellingname.”

Hoe gaat deze complexe geschiedenis uitwerken op het podium in ‘Flamenco Criollo’?

„Vooropgesteld: het is geen flamenco-uitvoering. Het is een reis. Ik heb gezocht naar muzikanten en instrumenten die de Arabisch-Andalusische pre-flamenco, de flamenco zelf en de Afro-Cubaanse kant representeren. Ik ben absoluut geen purist. Zo hebben we bijvoorbeeld geen gitaar, maar een oed, de Arabische voorloper ervan. En we hebben ook zangers en dansers uit die verschillende tradities, zoals de geweldige danseres Maria Moreno en zanger Ismael de la Rosa. Zij weten zo veel meer over flamenco, het onderzoek houdt eigenlijk niet op.”

Flamenco Biennale, 7 t/m 29 nov op diverse locaties. Inl: ‘Flamenco Criollo’ gaat op 12 nov in première in Den Bosch en is daarna t/m 19 nov in o.a. Arnhem, Amsterdam en Eindhoven. Novembermusic, 5 t/m 14 nov in Den Bosch. Inl: , 7 t/m 29 nov op diverse locaties. Inl: flamencobiennale.nl gaat op 12 nov in première in Den Bosch en is daarna t/m 19 nov in o.a. Arnhem, Amsterdam en Eindhoven.5 t/m 14 nov in Den Bosch. Inl: novembermusic.net