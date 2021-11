Hand in haar

‘Ik ben het niet altijd met jou eens”, zei een oudere klant bij de bakker in ons dorp, die onderwijl ongevraagd het kapseltje van Leah van Roosmalen (4) door elkaar aaide. Ik keek naar die witte, benige hand, die zich net op tijd terugtrok want jezus, dat doe ik toch ook niet bij een kind dat niet van mij is? Hij begon een standpunt over vaccineren te verkondigen waarvan ik zeker wist dat het niet het mijne was, maar dat hij mij met een zekere halsstarrigheid maar in de schoenen bleef schuiven.

„Ik vind dat helemaal niet!”, zei ik. „En ik heb het ook nooit gevonden.”

„Nou word ik een beetje kwaaiig”, antwoordde hij, „want waarom schrijft u het dan toch op?”

„Ik heb dat niet geschreven!!”, zei ik.

Weer die hand richting het hoofdje van Leah van Roosmalen, ze dook snel weg achter mijn been. Alsof hij een rustpunt zocht, mijn dochter gebruiken om zo subtiel te laten zien dat hij zo kwaad niet in elkaar stak. Ik wil niet overal de Tweede Wereldoorlog bij halen, maar het hielp bij deze situatie niet dat ik een paar dagen eerder in het boek Hitlers hofhouding van Heike B. Görtemaker had gelezen dat Hitler tijdens het uitkramen van onzin zijn hond Blondi ook graag aaide.

Toen we nog niet zo lang in het dorp woonden, was een klant bij dezelfde bakker ongevraagd op Lucie van Roosmalen (toen 3) gaan liggen om zo een driftbui te onderdrukken. Dat liep helemaal uit de hand toen ik er na mijn aanvankelijke verbijstering in tweede instantie toch wat van zei. Toen de verkoopster de zaak probeerde te sussen met de opmerking dat ze zelf ook wel eens op andermans kind was gaan liggen, dacht ik even dat we niet naar Wormer maar naar Twin Peaks waren verhuisd.

Zelfde locatie, nieuw hoofdstuk: het kwam weer allemaal boven.

„Wilt u van het hoofd van mijn dochter afblijven?”, vroeg ik. „Ze vindt het niet prettig.”

Leah van Roosmalen blies tussen mijn knieën nu ook een partijtje mee.

„Ik vind dat niet prettig... En ik wil wel een kaasstengel.”

De klant, niet verlegen met zichzelf: „Dan krijg jij van mij een kaasstengel…”

Ik: „Dat hoeft niet.”

En zo groeven we ons in.

Bij het afrekenen zei de verkoopster – het was dezelfde – heel nadrukkelijk dat ze zich nergens mee bemoeide. Ze had van het vorige incident geleerd, ze keek ons haast triomfantelijk aan. Ik keek zo vriendelijk mogelijk terug en had heel even de neiging om met mijn hand haar kapsel eens lekker door elkaar te wrijven.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.