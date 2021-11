Facebook stopt met paradepaardje: gezichtsherkenning geschrapt

Het gebeurt niet elke dag dat Facebook aankondigt te stoppen met een omstreden technologie vanwege „groeiende zorgen”. „Mijn mond viel open toen ik het nieuws hoorde”, twitterdeThe New York Times-techjournalist Kashmir Hill dan ook, nadat Facebook aankondigde zijn systeem voor gezichtsherkenning stop te zetten. Het bedrijf staat immers niet bekend om zijn zorgen over de privacy van gebruikers.

Door gebruik te maken van gezichtsherkenning kon Facebook jarenlang gebruikers aanmoedigen om mensen te ‘taggen’ die door Facebook op foto’s werden herkend. Zo kon een foto van een ski-uitje automatisch worden geplaatst op de tijdlijn van iedereen die erbij was. Ook kon Facebook zo accounts van mensen die aangaven elkaar te kennen koppelen.

De stap om met de functie te stoppen, wordt door het onlangs tot Meta omgedoopte moederbedrijf van Facebook omschreven als „een van de grootste veranderingen in het gebruik van gezichtsherkenning” in de geschiedenis van technologie. Het betekent dat de gezichtsscans van ongeveer een miljard gebruikers uit de databases van Facebook worden gewist.

‘Cruciaal moment’

Privacyorganisaties reageerden verheugd op de aankondiging. „Dat Facebook gezichtsherkenning gedag zegt, is een cruciaal moment in het groeiend nationale onbehagen omtrent deze technologie”, aldus de Amerikaanse privacyorganisatie Electronic Frontier Foundation (EFF).

Het besluit valt op na een periode vol onthullingen die de ethiek van het bedrijf ter discussie stelden. Het lijkt bovendien een breuk met de normale gang van zaken bij Facebook. Onder het motto ‘move fast and break things’ is het bedrijf er altijd trots op geweest stappen te zetten die vooruit zouden lopen op maatschappelijke ontwikkelingen, zonder het oordeel van toezichthouders of de uitkomst van een publiek debat af te wachten. Nu slaat Meta een heel andere toon aan. In een toelichting zegt het bedrijf dat er „veel zorgen zijn over de plek van gezichtsherkenning in de samenleving, en beleidsmakers nog bezig zijn heldere regels op te stellen om het gebruik ervan te reguleren”. Vanwege deze „aanhoudende onzekerheid” vindt het bedrijf het „passend” om het gebruik ervan te beperken.

Die verklaring gaat er niet bij iedereen in. Volgens techjournalist Katie Notopoulos van BuzzFeed hebben dan misschien wel een miljard mensen de functie aanstaan, maar wordt hij nauwelijks meer gebruikt. „In 2010 plaatsten mensen fotoalbums met tientallen gezichten; dat doen mensen simpelweg niet meer”, twittert ze. Volgens haar heeft Facebook „een dode groeihack” uit het verleden weten om te keren „in positieve berichtgeving over ethiek en privacy”.

Facebook pionierde in 2010 met het gebruik van gezichtsherkenning, maar het is altijd omstreden geweest. De EU dwong het bedrijf de functie in 2011 te verwijderen. Gezichtsherkenning stond toen nog automatisch aan op Facebook, terwijl het bedrijf volgens Europese regels toestemming van gebruikers had moeten vragen. Pas in 2018 kregen EU-inwoners weer de mogelijkheid om de functie te gebruiken, maar nu alleen als ze expliciet toestemming verleenden.

Ook in de VS werd gezichtsherkenning voor Facebook de laatste jaren steeds meer een hoofdpijndossier. In een door de Amerikaanse Federal Trade Commission aangespannen zaak was het gebruik van gezichtsherkenning een van de voornaamste klachten. Facebook schikte in 2019 voor 5 miljard dollar. Vorig jaar schikte Facebook opnieuw, nu voor 650 miljoen dollar in een zaak in de staat Illinois, waarin gebruikers het bedrijf verweten zonder toestemming biometrische data, inclusief gezichtsscans, te hebben gebruikt.

Burgers surveilleren

Nadat de technologie aanvankelijk door veel bedrijven en overheden werd omarmd, klinken de laatste jaren vooral zorgen. Los van privacybezwaren, wijzen critici erop dat gezichtsherkenning wordt gebruikt door overheden om burgers te surveilleren. Politiekorpsen over de hele wereld maken gebruik van met gezichtsherkenning uitgeruste camera’s in de openbare ruimte om mensen te identificeren. In China wordt de technologie ingezet om Oeigoeren te identificeren op basis van etnische kenmerken.

„Dat zelfs Facebook stopt met de technologie, geeft wel aan dat de zorgen die wij al jarenlang uiten gegrond zijn”, zegt Lotte Houwing van privacyorganisatie Bits of Freedom. Tegelijk is ze sceptisch. „Het is niet duidelijk waar Facebook de lijn trekt. Deze functie wordt stopgezet, maar het bedrijf geeft ook aan toekomstige toepassingen niet uit te sluiten”.

Meta is niet het eerste grote techbedrijf dat het gebruik van gezichtsherkenning beperkt. Amazon, Microsoft en IBM besloten eerder al de verkoop van gezichtsherkenningssoftware aan overheden te beperken of te pauzeren, vanwege zorgen over privacy en vooroordelen in de algoritmes. Zo zijn er zorgen dat personen met een donkere huidskleur minder goed herkend worden door de technologie.