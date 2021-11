Eikeltjestekort op de Veluwe leidt tot meer wild op de weg

De tekorten aan eikels en beukennootjes zorgen dit jaar voor verschillende slachtoffers. Edelherten, reeën en wilde zwijnen steken steeds vaker de weg over in hun zoektocht naar voedsel en dat kan weer leiden tot een toename van het aantal aanrijdingen met wild. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Jagersvereniging en de Stichting Wildaanrijdingen. De hongersnood die de dieren dit jaar treft, volgt na acht relatief goede voedseljaren. Door eerdere overvloeden in eikels en beukennoten zijn er afgelopen lente juist uitzonderlijk veel biggen geboren, waardoor zeker wilde zwijnen te weinig voedsel zullen hebben.

De Nederlandse Jagersvereniging is een campagne begonnen om het wegverkeer te waarschuwen voor wild. Zeker nu de wintertijd is ingegaan, is het risico op een aanrijding met edelherten, reeën of wilde zwijnen groter, aldus de vereniging. Ook is het mogelijk dat de dieren in de wegberm staan om gras te eten. De provincie Gelderland waarschuwt altijd rondom het ingaan van de wintertijd voor aanrijdingen.

In bosachtige gebieden vinden de meeste aanrijdingen met wild plaats. De provincie Gelderland loopt op kop met 1.300 aanrijdingen met dieren in 2020. Flevoland kende vorig jaar de minste aanrijdingen vorig jaar. In totaal waren er vorig jaar 8.603 aanrijdingen. Ter vergelijking: in 2014 waren dit er nog 5.750. De kosten van de gemiddelde claim lopen ook op: van 1.632 euro in 2017 naar 1.921 euro in 2020. Stichting Wildaanrijdingen gaat er volgens ANP vanuit dat de aantallen dit jaar hoger zullen uitvallen, maar heeft nog geen concrete cijfers.

Schemer

De Jagersvereniging raadt automobilisten aan alert te zijn als ze rijden tijdens de schemering en verzoekt ze hun snelheid na zonsondergang aan te passen op N-wegen in bosachtige gebieden. Als het toch tot een botsing komt met een dier is het belangrijk dat de weggebruiker de politie belt, „zodat deze een daartoe bevoegde jager kan bellen om het gewonde dier op te sporen en indien nodig uit het lijden te verlossen”.

Naar schatting valt er dit jaar maar 1,6 miljoen kilo aan eikels en beukennootjes op de Veluwe. Dat terwijl er sinds 1990 jaarlijks gemiddeld zo’n 4,7 kilo eikels en beukennootjes aan de bomen hangt op de Veluwe. Het kan zijn dat het aantal van 1,6 miljoen kilo nog naar beneden wordt bijgesteld, als blijkt dat alle beukennootjes geen vruchtvlees bevatten.