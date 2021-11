De landen die het meeste uitstoten, doen niet mee aan het methaanakkoord

Het ligt zo voor de hand, dat het bijna vreemd is dat het tot de klimaattop van Glasgow heeft geduurd voordat er een internationaal akkoord werd gesloten over methaan. Dinsdag was het zo ver. Op initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie werd een plan gepresenteerd om tot 2030 de uitstoot van methaan met 30 procent te reduceren.

„Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen in dit beslissende decennium, om de anderhalve graad [opwarming] binnen bereik te houden, is zo snel mogelijk de uitstoot van methaan reduceren”, zei president Joe Biden dinsdag. Eerder al noemde Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) de reductie van methaanemissies „de snelste strategie die we hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius”.

Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt bij de winning van olie, dat lekt uit gaspijpleidingen. Het wordt ook door koeien uitgeademd en ontstaat bij het rotten van afval in vuilnishopen. Het is een tientallen keren sterker broeikasgas dan kooldioxide, maar het verdwijnt wel sneller uit de atmosfeer. Terwijl kooldioxide langer dan een eeuw in de lucht blijft, valt methaan na ruim tien jaar uit elkaar.

Reductie

Volgens klimaatwetenschappers is de uitstoot van methaan verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de door de mens veroorzaakte opwarming. Reductie met 30 procent tot 2030 en voortzetting van dat beleid daarna, zou aan het einde van de eeuw zo’n 0,8 graden opwarming kunnen voorkomen.

Het akkoord wordt gesteund door meer dan honderd landen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de wereldwijde methaanemissies. Belangrijke landen als China, Rusland en India ontbreken. Van de westerse landen heeft alleen Australië gezegd het plan niet te zullen ondertekenen.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) presenteerde het afgelopen weekeinde tijdens de G20-top in Rome het International Methane Emissions Observatory (IMEO), een systeem om methaan te detecteren. Het maakt onder meer gebruik van informatie over infrastructuur (op het gebied van oliewinning, landbouw en pijpleidingen) en data van satellieten.

Om van IMEO een succes te maken zijn gegevens nodig van overheden en bijvoorbeeld grote olieconcerns. De VS hebben nog geen aanstalten gemaakt om aan IMEO mee te doen. Van de Amerikaanse olieconcerns delen alleen ExxonMobil en Chevron informatie. Grote bedrijven voor schalieolie, die juist veel methaan produceren, doen dat echter niet.

Partnerlanden

Methaanemissies in de economie van Europa worden voornamelijk in het buitenland veroorzaakt, tijdens het transport van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Een Europese methaanrichtlijn heeft weinig zin als niet ook partnerlanden tot actie worden aangezet. Maar het belangrijkste partnerland is Rusland, dat met veel gaslekken kampt en het akkoord niet steunt.

Vaag is het akkoord over gevolgen voor de landbouw. De snelste reductie van methaan zou daar een verkleining van de veestapel zijn. Maar in zijn pleidooi voor het akkoord had Timmermans het alleen over „best practice sharing”, innovatieve technologieën en het bevorderen van „op de natuur gebaseerde oplossingen”.

In een opiniestuk op de website The Conversation waarschuwt methaan-expert Michelle Cain dat de aandacht voor methaan niet ten koste mag gaan van de reductie van kooldioxide. Eigenlijk is het simpel, schrijft Cain, een derde van de uitstoot van antropogene methaanemissies wordt veroorzaakt door de winning van fossiele brandstoffen. Als we daarmee stoppen, reduceren we zowel kooldioxide als methaan.

