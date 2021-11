Guus Meeuwis kan zo aan het optreden van Rutte en De Jonge worden toegevoegd

Daar stonden ze, als een bandje waarvan de afscheidstournee ongemerkt was overgegaan in de reünie. De Corona Brothers, met de leadzangers Rutte en De Jonge zoekend naar een balans tussen stevige rocksongs („geef geen knuffel!”) en gevoelige ballads („een beetje mildheid naar elkaar”). Hun woorden werden bijeengebonden door het ritme van de gebarentolk op de tweede rij.

Veel van de teksten leken afkomstig uit onnavolgbare stromingen in de Nederpoptraditie. Het ging over „de hoogte van het dal in de piek van vorige winter” en „meer doen dan hopelijk niet nodig is”. In de loop van het optreden bleek dat Rutte en De Jonge een voorprogramma van zichzelf waren. Er wordt druk geschreven aan nieuwe nummers (QR-code op het werk, de winkelprik) voor een concert op 10 november.

Ook in de analyses na afloop was doorgedrongen dat deze persconferentie in hoge mate diende om maatregelen in de toekomst voor te bereiden. In HLF8, de talkshow van Johnny de Mol (ja, Johnny de Mol heeft elke dag een talkshow op SBS6) verschoof het gesprek snel van het beleid naar de alomtegenwoordige coronapolarisatie. Parlementair verslaggever Charlotte Nijs signaleerde dat De Jonge zich had beklaagd over de hoge toon van het debat, maar dat hij die hoge toon zelf ook aansloeg.

De medewerkers van HLF8 hadden geen tijd gehad om de stoelen op anderhalve meter te schuiven, dus zaten drie gasten bijkans bij elkaar op schoot. Het waren twee rocksterren met tussen hen in een man die er aanmerkelijk rocksterriger uitzag dan zijn buren: SP-Kamerlid Peter Kwint. Hij kon niet voorkomen dat het gesprek afkoerste op een fade out in babbeligheid, tot De Mol besloot dat het tijd was voor muziek.

Guus Meeuwis had een nummer gemaakt naar aanleiding van de persconferentie. Hij vond dat de regering „belerend arrogant” aanvoelde, maar besloot met een opmerkelijke wending. Meeuwis introduceerde de ‘Als je maar geprikt Band’ die „voor een prikkie speelt op feesten en partijen”. Hij eindigde met een vaccinatieoproep: „Ik vraag het voor een vriend.” Meeuwis kan zo als support act aan het volgende optreden van Rutte en De Jonge worden toegevoegd.

Trechteren in Den Haag

In het vervolg van de televisieavond werd de polarisatie besproken, maar hoorde je nauwelijks mensen de noodzaak van nieuwe maatregelen betwisten. Nieuwsuur had een reportage uit een boksschool vol oudere Rotterdammers die het vooruitzicht van QR-sporten onhandig vonden, maar er verder de brede schouders over ophaalden. „Misschien zijn de jongeren bang voor het prikje.” Volgens analist Arjan Noorlander was in Den Haag het ‘trechteren’ begonnen, waarmee de uitbreiding van de coronapas door de Tweede Kamer geloodst moet worden. Ik kon het beeld van het parlement als honderdvijftig ganzen op een foie gras-boerderij niet meer van mijn netvlies krijgen.

Jinek had ook een De Mol. Johnny’s tante Linda zei er dat de pandemie inmiddels zoveel boosheid heeft opgeleverd dat „wat je ook zegt als BN’er, je meteen dood moet”. De vaak in het buitenland werkende Formule 1-commentator Olav Mol (zonder De) begreep niets van de mondkapjesslapte in Nederland. Presentator Eva Jinek liet het woord „verwend” vallen.

Opmerkelijk was dinsdagavond dat naarmate de deskundigheid van de sprekers toenam, het vertrouwen in de coronapas slonk. Hoogleraar en oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levi bij Jinek en epidemioloog Amrish Baidjoe in Nieuwsuur vonden het vooral zaak om de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland beter te informeren en mensen van de noodzaak van vaccinatie te overtuigen. Levi: „De QR-code gaat het niet oplossen.” Misschien kunnen zij worden toegevoegd aan het team tekstschrijvers van de Corona Brothers. Voordat het komende dal boven de vorige top komt te liggen. Of zoiets.

