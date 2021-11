De doodsapp die je eraan herinnert dat je gelukkig leeft

‘Don’t forget, you’re going to die.” Een week geleden downloadde ik een app die deze tekst vijf keer per dag als pushbericht stuurt. Met een plaatje van een kikker ernaast.

Het is de app WeCroak, naar het werkwoord croaking, dat zowel kwaken als sterven betekent. Het gorgelen van een stervende lijkt namelijk op het kwaken van een kikker. WeCroak lijkt luguber, maar is in feite opbeurende zelfhulp.

De app bestaat sinds 2017 en werd met veel enthousiasme besproken in The New York Times en The Atlantic. Volgens de makers vervult het onze behoefte aan bezinning en relativering in het gehaaste moderne leven. Het zijn dan ook vooral twintigers en dertigers die geïnteresseerd zijn in deze ‘death mindfulness’.

Eeuwenlang kwam death mindfulness vanzelf. De dood was overal: thuis, op straat of in de kerk met al haar uitgestalde schedels en kruizen. Maar dat memento mori krijgt de dertiger van nu nauwelijks mee, dus gingen de makers van WeCroak te rade bij een wijsheid uit Bhutan. (De redding van de moderne mens komt nu eenmaal vaak uit het Verre Oosten.) Die wijsheid luidt dat om een gelukkig mens te zijn, je elke dag vijf keer aan de dood moet denken.

Ik moet toegeven, het werkt wel. Niet bij echte problemen, dan voelt die kikker meer als een trap na. Maar bij alledaagse stress is het best fijn. Ik ben dan misschien net met mijn sok in iets nats gestapt, in het licht van de naderende dood, is dat klein bier.