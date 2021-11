Kabinet ziet af van coronapas voor buitensport

Kamer wil halverwege 2022 parlementaire enquête naar coronabeleid in gang zetten De Tweede Kamer wil halverwege volgend jaar beginnen met het voorbereiden van een parlementaire enquête naar het coronabeleid. VVD-Kamerlid Aukje de Vries diende daar na een lang coronadebat in de nacht van woensdag op donderdag een door D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie gesteunde motie voor in. Samen hebben die partijen een ruime meerderheid in de Kamer. Het was al bekend dat er een parlementaire enquête zou komen, maar er was nog geen officieel verzoek per motie voor ingediend. Zo’n enquête is een van de zwaarste middelen die de Tweede Kamer heeft. Dat de voorbereidingen daadwerkelijk halverwege 2022 gaan beginnen staat nog niet vast, zei De Vries. „Indien zich voordien nog nieuwe coronagerelateerde ontwikkelingen voordoen die alle aandacht opeisen van de betrokkenen kan het startmoment opnieuw worden gewogen”. Het onderzoek zal zich richten op de rol van „kabinet, parlement en andere betrokken instanties”. Het is niet de enige parlementaire enquête op de rol. Er worden momenteel ook enquêtes voorbereid naar de gaswinning in Groningen en het toeslagenschandaal.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries tijdens het coronadebat op woensdag 3 november 2021. Foto Robin Utrecht/ANP

Kabinet ziet toch af van coronapas voor buitensport Na felle kritiek van onder meer sportbonden en de Tweede Kamer ziet het kabinet af van een coronatoegangsbewijs voor de amateursport in de buitenlucht. Dinsdag kondigden demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge op hun coronapersconferentie nog aan dat zowel sporters als publiek een QR-code vanaf zaterdag moesten gaan tonen. Rutte legde zich woensdag na een lang coronadebat neer bij de brede weerstand in de Kamer: „Sporters en toeschouwers buiten hoeven geen coronapas te tonen”. Maar hij benadrukte volgens persbureau ANP dat voor gebruik van de kleedkamer, een toilet of de kantine wel een coronapas moet worden getoond. Eerder in het debat had de demissionair premier al gezegd dat het handhaven zo „rommelig” wordt, maar dat hij niet „de zeurpiet” wilde zijn. Het Outbreak Management team had afgelopen week geadviseerd het coronatiegangsbewijs te verplichten „met name daar waar het binnensport betreft”. Voorzitter Jaap van Dissel zei woensdag dat het belangrijk is het aantal contacten terug te dringen, maar dat we „uit het verleden weten dat bij buitensport de risico’s veel minder zijn dan bij binnensport.” Lees ook: Kamer waarschuwt voor het „blindstaren” op coronapas Oppositiepartijen waren uiterst kritisch over de maatregel. Zo wilde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld tijdens het debat weten wat de logica ervan is „terwijl we weten dat transmissie in de buitenlucht nauwelijks voorkomt”. Ze zei te vermoeden dat het een „afleidingsmanoeuvre” van het kabinet is, waarmee het de Kamer tegemoet kan komen. Ook coalitiepartijen VVD, CDA en D66 hadden grote vraagtekens het coronatoegangsbewijs voor buitensport. Voetbalbond KNVB en sportkoepel NOC*NSF hadden woensdag opgeroepen af te zien van de maatregel. De KNVB wees erop dat controleren op QR-codes praktisch onuitvoerbaar is en benadrukte ook de positieve invloed van sport op de gezondheid. De rest van de nieuwe coronamaatregelen die dinsdag werden aangekondigd kreeg wel steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar op veel enthousiasme kon het kabinet niet rekenen. „Het valt me niet makkelijk om opnieuw een pakket te zien ontvouwen wat nieuwe inperkingen van vrijheden brengt, maar het is nodig”, verzuchtte Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie bijvoorbeeld. Haar partij stemde in september nog tegen de inzet van de coronapas.

Amateurwedstrijd tussen OOIJ - SVO’68 en AVIOS/DBV in augustus 2020. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

Minder coronadoden in tweede kwartaal van 2021 In het tweede kwartaal van 2021 zijn minder mensen overleden aan Covid-19 dan in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die donderdag zijn gepubliceerd. Sinds de uitbraak van de coronapandemie in Nederland zijn in totaal 31.384 mensen overleden aan Covid-19. Het teruglopende aantal coronadoden hangt samen met de vaccinatiegraad in Nederland, die in de loop van het voorjaar toenam. Van alle mensen die stierven aan de gevolgen van Covid-19 maakte meer dan de helft gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder vallen onder andere bewoners van verpleeghuizen. Sinds de tweede helft van februari 2021 nam dit aandeel af, in het tweede kwartaal viel nog 16 procent van alle coronadoden onder de Wlz. Ook was Covid-19 in tegenstelling tot de twee kwartalen ervoor tussen april en juni niet meer de belangrijkste doodsoorzaak in de samenleving. Meer mensen overleden in deze periode aan kanker, hart- en vaatziekten, of aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel. De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen van artsen en kunnen daardoor verschillen van de cijfers van het RIVM. Ook kunnen de sterftecijfers nog oplopen, het statistiekbureau publiceert in de regel de kwartaalcijfers als 95 procent van de doodsoorzaakverklaringen verwerkt zijn.