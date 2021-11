Gezondheidsautoriteit VS keurt gebruik Pfizer voor kinderen goed

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC heeft dinsdag formeel goedkeuring gegeven voor de vaccinatie van kinderen tussen de vijf en elf jaar. Dat melden Amerikaanse media. Het besluit is alleen gericht op vaccinaties met het Pfizer-vaccin. Kinderen zouden een derde van de hoeveelheid voor volwassenen ingespoten moeten krijgen.

Dankzij de goedkeuring komen circa 28 miljoen jonge Amerikanen in aanmerking voor een vaccinatie met het Pfizer-vaccin. „Hierdoor hoeven ouders zich niet langer maandenlang zorgen te maken over hun kinderen en kunnen kinderen het virus minder snel onder anderen verspreiden. Het is een grote stap voorwaarts voor onze natie in onze strijd om het virus te verslaan”, zei president Joe Biden in een verklaring.

Sinds het begin van de pandemie zijn in de VS ruim achtduizend kinderen tussen de vijf en elf jaar opgenomen in het ziekenhuis met een coronavirusbesmetting. 94 kinderen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het toepassen van Pfizer bij kinderen tussen de vijf en elf wordt in Europa nog onderzocht door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).