Cartoongeweld is ook geweld

Micro Macro is een briljant zoekspel dat maar nét op onze grote keukentafel past. De reusachtige uitvouwplaat strekt zich uit van hoek tot hoek. Daarop een prachtige lijntekening van een stad knotsvol maffe karakters. Alsof een Waar is Wally-boek en een wegenkaart een kindje hebben gekregen.

Crime City heet de afgebeelde stad. Er zijn twee dingen belangrijk in Crime City. De eerste is dat de stad bevolkt wordt door dieren met schattige namen. Neem een Jim Doppelpop, Leo Snorremans of meneer Kat. En het tweede is dat de koddige inwoners elkaar naar het leven staan. Steekpartijen, overvallen en crimes passionnels zijn aan de orde van de dag.

En alles staat op die enorme kaart. Met veel liefde zijn tientallen misdaden verbeeld. Het is een feest om je ogen te laten dwalen over alle gebeurtenissen. Op elke straathoek zijn ongure zaken te zien. Daar, een afpersing! En ligt daar nu een lijk in het water?

Maar rondkijken is niet genoeg. Deductie is het doel. Het speurwerk zit ’m erin dat er op de plattegrond meerdere scènes van dezelfde misdaad te vinden zijn. Van de eerste voorbereidingen tot gruweldaad zelf en onvermijdelijke vlucht: alles is te volgen. Als je een vluchtauto maar lang genoeg terugvolgt door de straten, kun je zien waar de daders zijn ingestapt.

Een stapel kaartjes leidt je door een zaak heen. De eerste stap is altijd het vinden van de crime scene zelf. Een lichaam, een ingeslagen winkelruit. Als je het antwoord gevonden denkt te hebben, kun je het op de achterkant van het kaartje checken en krijg je een volgende vraag. ‘Het lijk ligt inderdaad in het park! Kun je ook het moordwapen vinden?’ Thuis ging het speuren zo goed, dat we deze stap-voor-stap-aanpak verlieten. In de variant voor gevorderden probeer je zelf zo veel mogelijk details over de zaak op te snorren. De kaartjes draai je dan achteraf om, als een overhoring.

De zoekplaat vol details is geweldig en het spel zit prachtig in elkaar. Maar voor wie is het geschikt? Daar zit een tegenstrijdigheid ingebakken in Micro Macro. Bij het samen speuren naar schattige schepsels denk je: kinderen! Behalve die moorden dan. Ja natuurlijk, het is cartoongeweld. Maar toch: geweld. De uitgever denkt dat het spel geschikt is voor tien-plus. Kan wezen, maar dan moet je als spelleider wel bereid zijn om een concept als ‘seriemoordenaar’ toe te lichten. Een stelregel zou kunnen zijn dat als een kind mee kan kijken naar een krimi, het Crime City ook wel aankan.

In theorie kun je Micro Macro spelen met zo veel spelers als je wilt, maar in de praktijk is de fysieke ruimte niet oneindig. Je vindt jezelf al snel schouder aan schouder turend over de plaat. Met twee spelers is dat prima te doen, met drie wordt het krap en vier is eigenlijk al te veel.