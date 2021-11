Baleinwalvissen eten drie keer zoveel als gedacht: elke dag 30 procent van hun lichaamsgewicht

De blauwe vinvis, de bultrug en andere baleinwalvissen eten tot wel drie keer zoveel als werd gedacht. Dat schrijven Amerikaanse, Deense en Zuid-Afrikaanse biologen in Nature. Ze voorzagen walvissen van een zendertje om hun jachtgebied te lokaliseren, en berekenden de prooidichtheid daar. Daaruit blijkt dat de dieren tot wel 30 procent van hun lichaamsgewicht per dag eten. Dat heeft grote gevolgen voor hun ecosysteem en kan zelfs de mysterieuze ‘krillparadox’ verklaren.

Baleinwalvissen (Mysticeti) zijn de grootste dieren op aarde. Door hun baleinen – rijen van flexibele ‘haren’ – komt voedselrijk oceaanwater binnen vol vissen en krill, een soort garnaalachtig plankton. Maar hoeveel voedsel ze precies binnen krijgen, blijft giswerk. Aan de hand van de maaginhoud van dode walvissen en van computermodellen kwamen wetenschappers eerder tot de conclusie dat de dieren zo’n 5 procent van hun lichaamsgewicht per dag eten. Die inschatting is veel te laag, schrijven de huidige onderzoekers op basis van hun waarnemingen van 321 levende baleinwalvissen van zeven soorten.

Vlokkerige uitwerpselen

Hoe meer walvissen eten, des te meer ze ook weer uitscheiden. Walvispoep is rijk aan nutriënten, waaronder stikstof en ijzer. En terwijl baleinwalvissen vaak relatief diep in het water naar voedsel zoeken, poepen ze meestal tijdens hun adempauzes, dicht bij het wateroppervlak. De vlokkerige uitwerpselen vormen op hun beurt voedsel voor plantaardig plankton. Dat fytoplankton zorgt voor extra opname van CO 2 uit de lucht, én het dient als voedselbron, onder andere voor krill. Zo komt het indirect weer bij de walvissen terecht.

De auteurs becijferen dat walvissen rondom Antarctica jaarlijks tot wel 430 miljoen ton krill aten, voordat daar rond 1910 de grootschalige walvisjacht begon. Die gigantische voedselinname resulteerde in zo’n 12.000 ton gerecycled ijzer. Maar tussen 1910 en 1970 kelderden de walvisaantallen zo dramatisch dat er nu nog maar 1.200 ton ijzer per jaar door de walvissen wordt gerecycled.

De lange tijd onverklaarbare krillparadox: minder walvissen én minder krill – hun voedsel

Die verminderde recycling zou een verklaring kunnen vormen voor de krillparadox. Biologen breken zich al jaren het hoofd over dat de hoeveelheid krill zo sterk afnam sinds de walvisjacht. Ze verwachtten dat de slinkende populatie walvissen zou leiden tot een explosieve toename, maar het tegengestelde bleek het geval: tegelijk met de walvissen verdween het krill. Als walvissen inderdaad met hun uitwerpselen een ‘groene golf’ van extra leven genereren, schrijven de auteurs, dan kan het dus zo zijn dat hogere walvisaantallen ook zorgen voor hogere krilldichtheden.

Als ijzeraanwezigheid zo’n doorslaggevende invloed heeft op de hoeveelheid krill, dan zouden we daar zelfs gebruik van kunnen maken in milieubescherming, schrijft marien bioloog Victor Smetacek in een begeleidend opiniestuk in Nature. Smetacek, emeritus hoogleraar bij het Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, is van mening dat wetenschappers moeten experimenteren met het ‘inzaaien’ van extra ijzer in de oceanen. „Het ligt in onze macht om de ijzerfertilisatie van walvissen na te bootsen [...] om het krill te voeden en daarmee ook de walvissen.” En wie weet, zo schrijft hij hoopvol, zorgt dat op den duur wel voor een rijker oceaanleven.