Atlanta Braves piekt in de play-offs en wint de World Series

Het is een simpele bal die leidt tot de laatste out van de World Series. Slagman Yuri Gurriel van Houston Astros raakt de bal niet goed, waardoor kortestop Dansby Swanson van Atlanta Braves de bal kan oppakken. Hij gooit hem met een vloeiende beweging uit zijn handschoen naar eerstehonkman Freddie Freeman. Dat uitgerekend Freeman de laatste bal van de wedstrijd vangt, is niet anders dan symbolisch. Hij speelt zijn hele carrière, twaalf seizoenen lang, bij de Braves, maar won nog nooit het kampioenschap.

Eindelijk, moeten Freeman en de fans van Atlanta hebben gedacht. Na de 7-0 overwinning op de Astros in de zesde wedstrijd, waarmee de de stand in de best-of-seven-serie op 4-2 kwam, zijn de Braves pas voor de vierde keer in de historie kampioen van de Major League Baseball (MLB). Sinds de Braves in 1995 de World Series wonnen, bereikten ze zestien keer de play-offs, maar telkens zonder succes – een record. Tot dinsdagavond, toen de voorzitter van de Braves Terry McGuirk de Commissioner's Trophy mocht optillen in het stadion van de Astros. Voor de fans in Atlanta was het feest toen al lang aan de gang.

Dit jaar toonden de Braves maar weer eens aan dat in het honkbal het beste team over de loop van het seizoen lang niet altijd wint. Ze werden eerste in hun divisie, maar presteerden met 88 overwinningen het minst van alle tien teams die de plays-off haalden. Maar juist in die play-offs waren de Braves het team in vorm. Mede door het compleet nieuwe outfield dat tijdens het reguliere seizoen was aangetrokken, ontstond een selectie waarin steeds weer een andere speler opstond als dat nodig was.

Eddie Rosario, nog geblesseerd toen hij in juli werd aangetrokken, werd bijvoorbeeld most valuable player van de National League Championship Series – de ‘halve finale’ richting de World Series– nadat hij in zes wedstrijden veertien honkslagen had geslagen, waaronder drie homeruns. Een andere tussentijdse aanwinst, Jorge Soler, werd uitgeroepen tot ‘MVP’ van de finalereeks nadat hij in drie wedstrijden zijn team met een homerun op voorsprong had gezet.

Ozzie Albies

Ook Curaçaoënaar Ozhaino ‘Ozzie’ Albies is een belangrijke speler bij de Braves. De 24-jarige tweedehonkman maakt sinds 2018 deel uit van het basisteam en staat bekend om zijn goede verdedigende spel en het feit dat hij zowel links- als rechtshandig kan slaan – afhankelijk van met welke arm de pitcher gooit. Zonder een hoofdrol te spelen in de finalereeks werd Albies de vierde honkballer met een Nederlands paspoort, na Ralph Milliard, Xander Bogaerts en Kenley Jansen, die de World Series heeft gewonnen.

De Braves-fans mogen vooral hun pitchers danken voor het behaalde kampioenschap. De bullpen, de groep werpers die tijdens de wedstrijd kunnen worden ingebracht, was voor tegenstanders nagenoeg onbespeelbaar in de play-offs. De linkshandige pitchers Tyler Matzek en A.J. Minter werden recent nog teruggezet naar lagere teams omdat ze niet konden omgaan met de druk om te presteren en teveel wijdballen gooiden op belangrijke momenten. Deze World Series stonden ze, met closer Will Smith, een werper die in de laatste inning wordt ingebracht om een voorsprong te verdedigen, slechts vijf punten in zes wedstrijden toe.

Gehate Astros

Niet alleen de honkbalfans in Atlanta zullen blij zijn dat het de Astros niet is gelukt om de World Series te winnen. De Texaanse ploeg is een van de meest gehate sportteams in de Verenigde Staten sinds het in 2017, voor het eerst, de World Series won en daarna bekend werd dat de club betrokken was bij een valsspelschandaal, in de VS al snel ‘spygate’ genoemd.

De Astros bleken dat seizoen tijdens thuiswedstrijden extra camera’s rond het veld te hebben geplaatst. Daarmee konden ze de signalen die pitchers en catchers van de tegenpartij elkaar gaven afkijken. Met het ritmisch slaan op vuilnisbakken in de dug-out gaven de spelers aan elkaar door welke ballen ze konden verwachten.

De MLB onderzocht de zaak, achtte de beschuldigingen terecht en schorste coach A.J. Hinch en algemeen directeur Jeff Luhnow voor een jaar; zware straffen in een sport waarin dopingzondaars en spelers die in contact komen met justitie vaak wegkomen met schorsingen van enkele (tientallen) wedstrijden. Daarnaast kreeg de club een boete van 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) en minder rechten op het kiezen van nieuwe jonge spelers in de jaarlijkse draft. Maar de honkballers spelers werden ontzien en de club mocht het kampioensschap behouden, al is het succesjaar 2017 voor altijd bezoedeld.

Het is een grote smet voor de club die de afgelopen jaren ook zonder vals spel waarschijnlijk ook het sterkste team zou zijn geweest. De Astros bereikten vijf jaar op rij de play-offs en stonden drie keer in de World Series. De kern van sterspelers Jose Altuve (tweede honk), Carlos Correa (kortestop), Alex Bregman (derde honk) en Yuli Gurriel (eerste honk) speelt al sinds 2016 samen en zij vormen het beste infield in de MLB en zijn onderdeel van een slagploeg die veel en vaak scoort.

Aangevuld met sterke pitchers wonnen ze drie seizoenen achter elkaar (2017-2019) meer dan honderd van de 162 competitiewedstrijden, een prestatie die in de historie door slechts vijf teams is behaald. Maar in het honkbal gaat het er niet om dat je in een jaar de meeste overwinningen behaalt, zolang je het laatste duel van het seizoen maar wint. En dat deden niet de Astros, maar de Braves.