Ajax met Pasveer een ronde verder

Wie eind juli, vlak voor de traditionele trainingsweek in Oostenrijk, had gezegd dat de defensie van Ajax dit seizoen zou worden geleid door een doelman die de 40 jaar nadert, had ongetwijfeld gedoeld op Maarten Stekelenburg. Nog zonder weet van de naderende liesblessure die de 39-jarige keeper dit hele voetbaljaar aan de kant zou houden. Een seizoen eerder nog had Stekelenburg laten zien dat het loont voor een topclub een ervaren doelman op de bank te hebben zitten - met voor hem zelf een basisplaats in Oranje tot gevolg.

Maar waar de ene laat-dertiger het lijf moet laten rusten, daar staat een ander op. Remko Pasveer, over een kleine week wordt hij 38 jaar, kwam afgelopen zomer over van Vitesse. Een back-upplan voor Ajax - een tweede of derde keeper op leeftijd, zoals de Amsterdamse club er meer heeft gehad. Geen onlogische keus, want in Arnhem leek Pasveer, als goede wijn, per seizoen beter. Fitter ook, zijn plafond onbekend.

Slippertje tegen Sporting

Toch was er even de onzekerheid, toen de beoogd eerste keeper Stekelenburg geblesseerd raakte. Maar het Sporting-slippertje, toen Pasveer tijdens zijn Champions League-debuut voor Ajax medio september op een ietwat knullige wijze een bal door zijn benen liet glippen, lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden. Acht clean sheets volgden in de negen duels na Lissabon, met een hinderlijke onderbreking tegen FC Utrecht thuis (0-1).

Vijf dagen voor zijn 38ste verjaardag speelt Pasveer woensdag in het Signal Iduna Park in Dortmund zijn vierde duel voor Ajax op het hoogste Europese niveau. In het groen gekleed, met overtuiging. Hij wil met Ajax een vervolg geven aan de galavoorstelling in de Johan Cruijff Arena, van twee weken terug, toen Borussia met 4-0 werd verslagen. In een avond waarop volgens trainer Erik ten Hag, „alles klopte”, trok doelman Pasveer alsnog de aandacht. Hij hield de Noorse goalgetter Erling Haaland, woensdag vanwege een blessure afwezig bij Borussia Dortmund, tot drie keer toe van scoren af.

Maar als het veldspel wél stokt, mag Ajax in ieder geval niet verliezen, zei trainer Ten Hag dit weekend na afloop van het teleurstellende duel met Heracles Almelo (0-0). Vier dagen en honderdvijftig kilometer verderop is de stroefheid opnieuw troef. In de eerste helft slechts zelden een glimp van de overtuiging van het heenduel in de ArenA, de sprankeling afwezig.

Dortmund heeft zich een andere speelwijze aangemeten, is harder en feller, bereid om de Amsterdamse bluf nu wel de kop in te drukken. De belichaming daarvan zichtbaar in de roekeloze tackle van routinier Mats Hummels na een half uur - door de VAR ‘beloond’ met een rode kaart.

Pasveer heeft tot dan toe in ieder geval een keer zijn vorm laten zien. Als verdediger Lisandro Martinez uitglijdt, drukt hij Dortmund-aanvaller Thorgan Hazard net genoeg naar de zijkant van het strafschopgebied.

Als de VAR zich luttele minuten na de rode kaart opnieuw bemoeit met een besluit van de Engelse arbiter Michael Oliver, komt Pasveer oog in oog te staan met Marco Reus. De goede hoek gekozen na de trap van elf meter, even de bal toucherend, die vervolgens toch het net raakt: 1-0.

In de tweede helft is Pasveer vooral toeschouwer, als Ajax op zoek gaat naar herstel en nog meer naar doelpunten. Die vindt het team in de laatste twintig minuten. Eerst via de verder onzichtbare captain Dusan Tadic, die een voorzet van Antony binnen kan lopen. Tien minuten voor tijd kopt spits Sébastien Haller de 1-2 binnen, nog gevolgd door een doelpunt van Davy Klaassen in blessuretijd. Fijne bijkomstigheid; door de overwinning is Ajax al geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Fier in het spoor van onder meer Bayern München en Juventus - clubs waarmee men zich in Amsterdam wil kunnen meten.

Door de prestaties van Pasveer krijgt Ten Hag er vanaf donderdag een luxeprobleem bij. Dan maakt ook de Kameroener Andre Onana weer onderdeel uit van de selectie na een schorsing van negen maanden vanwege een dopingovertreding. De ooit geliefde Onana, met wie Ajax de halve finale van de Champions League haalde - nu veracht door de fans . Zoals de kop van een verklaring op de website f-side.nl: Onana, van clubheld naar rat. Belangrijkste reden: Onana wil niet bijtekenen, waardoor hij aan het eind van het seizoen gratis zal vertrekken.

Ten Hag deed al een verzoenende poging richting de fans. Zij wilden toch ook het beste Ajax zien? Dan zijn twee ervaren en goede keepers in de selectie een vereiste.