Zeker zes doden, mogelijk honderd vermisten na instorten flat Nigeria

Zeker zes mensen zijn maandag om het leven gekomen na het instorten van een flatgebouw in Lagos, de grootste stad van Nigeria. Dat melden internationale persbureaus en Nigeriaanse media. Zo’n honderd mensen zijn mogelijk nog vermist tussen het puin, zeggen bouwvakkers die in het gebouw werkten toen het instortte. Reddingswerkers zoeken met bulldozers naar overlevenden.

Er waren al aanwijzingen dat de constructie van het gebouw niet stevig genoeg was, schrijft het Nigeriaanse dagblad Punch. De directeur van het bedrijf dat het ontwerp heeft aangeleverd zei in februari 2020 al dat hij de veiligheid van het gebouw vanaf de vierde verdieping naar boven niet kon garanderen. Het gebouw was 21 verdiepingen hoog, en onderdeel van een groter ontwikkelingsproject bestaande uit de bouw van drie flats met daarin luxe appartementen.

Instortingen van gebouwen komen relatief vaak voor in Lagos omdat naleving van de bouwvoorschriften niet goed wordt gecontroleerd. In 2019 stortte een school van vier verdiepingen in de stad in, waarbij zeker twintig mensen, voornamelijk kinderen, om het leven kwamen. In 2016 vielen bij twee grote instortingen ruim 130 doden. Bij het instorten van een megakerk van een bekende Nigeriaanse televisiedominee kwamen in 2014 veertig mensen om het leven.

