Zeecontainergigant Maersk investeert fors in luchtvracht

Het Deense logistieke concern A.P. Møller-Maersk gaat aanzienlijk investeren in luchtvracht. Maersk, dat wereldwijd grofweg een op de vijf zeecontainers vervoert, neemt een Duitse luchtvrachtvervoerder over en koopt twee nieuwe vrachttoestellen van Boeing.

Dat heeft de Deense onderneming dinsdag bekendgemaakt bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Maersk boekte in het derde kwartaal opnieuw zeer hoge resultaten. De omzet was 16,6 miljard dollar (14,3 miljard euro; 84 procent meer dan in dezelfde periode in 2020). De brutowinst verdubbelde ruim tot 6,9 miljard dollar.

Maersk profiteert al kwartalen volop van de hoge tarieven voor vervoer van zeecontainers. De coronacrisis heeft de wereldwijde logistieke sector overhoop gegooid. Havens in onder meer China en de VS zijn verstopt, op sommige plaatsen zijn te veel containers, op andere plaatsen juist te weinig. De huidige situatie op de containermarkt duurt volgens Maersk nog tot zeker in het eerste kwartaal van 2022.

Bovendien stijgen de tarieven in de luchtvracht. Er vliegen minder passagierstoestellen die vracht in het ruim kunnen meenemen. Door aanhoudende capaciteitstekorten en positieve vooruitzichten is luchtvracht niet langer een ondergeschoven niche, concludeerden de economische analisten van ING al eerder. Air France-KLM meldde vrijdag ook meer omzet uit vrachtvluchten. De luchtvracht zal voorlopig aantrekkelijk blijven, aldus ING, met nieuwe spelers die zich op de markt gaan storten.

Gehele logistieke keten

Maersk probeert al langer de gehele logistieke keten te dekken, en niet alleen het containervervoer over de oceaan (dat voor twee derde van de omzet zorgt van het concern). Zo kocht Maersk onder meer de Nederlandse logistieke specialist B2C Europe in Almere.

Nu breidt Maersk dus uit in de luchtvracht, een deel van de luchtvaart dat vaak kritiek krijgt wegens inzet van oudere, vuilere toestellen. Het Deense concern beloofde in 2019 dat het in 2050 klimaatneutraal wil zijn.

Voor 644 miljoen dollar kopen de Denen het Duitse logistieke bedrijf Senator International, specialist in luchtvracht. Het bedrijf wordt vermoedelijk geïntegreerd met Maersks luchtvrachtdivisie Star Air. Met de zes toestellen van Senator, de twee nieuwe Boeing 777-vrachtvliegtuigen en nog eens drie toestellen die Maersk volgend jaar least, komt de vrachtvloot van het Deense concern op circa 25 toestellen.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers meldde Maersk verder dat het bedrijf meer eigen aandelen gaat terugkopen. Daarvoor heeft het Deense bedrijf 5 miljard dollar extra beschikbaar voor 2024 en 2025.