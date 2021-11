Yahoo trekt zich definitief terug uit China

Internetbedrijf Yahoo is met ingang van november vertrokken uit China. Volgens Amerikaanse media heeft het Amerikaanse bedrijf daartoe besloten vanwege de steeds complexere situatie waarin het in het Aziatische land moet opereren. Vorige maand kondigde het zakelijk sociaal netwerkplatform LinkedIn ook al aan de activiteiten in China te staken.

Lees ook: LinkedIn geeft het op en vertrekt uit China

De terugtrekking van Yahoo is vooral symbolisch van aard. Het bedrijf, dat onder andere een zoekmachine en emaildiensten aanbiedt, begon in 2013 al met het afbouwen van de hoofdactiviteiten in China. Het definitieve vertrek staat in verband met de strengere regulering van China op het gebied van dataveiligheid, privacy en controle op wat voor informatie op internet wordt verspreid. Voor techbedrijven leidt dit tot een grotere onzekerheid en hogere kosten om in China actief te blijven.

Onder meer de websites AOL.com, TechCrunch en Engadget zijn volgens The Wall Street Journal sinds maandag niet meer bereikbaar voor Chinese gebruikers. Hetzelfde geldt voor applicaties als Yahoo Weather en Yahoo Finance.

Westerse bedrijven

LinkedIn maakte vorige maand al bekend te vertrekken uit China. Toen het in 2014 de Chinese markt betrad, stemde het al in met het verwijderen van politiek onwelgevallige berichten. Toen de autoriteiten LinkedIn dit voorjaar verzochten strenger te controleren op „verboden content”, besloot het Amerikaanse bedrijf in maart geen nieuwe Chinese gebruikers meer toegelaten. Daarnaast werden zeker tien profielen van onder meer wetenschappers en journalisten verwijderd.

Andere bedrijven kozen niet zelf voor een vertrek, maar zijn door de Chinese overheid geblokkeerd. Dat geldt onder andere voor Twitter, Facebook, Instagram en WhatsApp. Ook de zoekmachine van Google is door China in de ban gedaan, net als de Google Playstore. Voor de appstore van Apple bestaat een aparte versie, die voldoet aan Chinese voorwaarden.