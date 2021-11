Weduwe zoekt rehabilitatie in repressief Iran

Je man is dan wel ten onrechte ter dood veroordeeld, maar het zal uiteindelijk toch Gods wil zijn geweest dat hij stierf; woorden van die strekking hoort weduwe Mina net iets te vaak in het hartverscheurende Ballad of a White Cow. De titel is ontleend aan een soera uit de Koran waarin over schuld, boete en offer wordt gesproken, en de witte koe is een terugkerende nachtmerrie van Mina. De plot schakelt van tegenslag naar moreel dilemma in een vastberaden en elliptische stijl die vergelijkbare films als die van de populaire Iraanse regisseur Asghar Farhadi (A Separation, Everybody Knows) aftroeft met ongekende emotionele en psychologische intelligentie.

In haar zoektocht naar rehabilitatie voor haar geëxecuteerde echtgenoot Babak is het niet alleen het anonieme bureaucratische juridische systeem dat haar tegenwerkt. Als weduwe is Mina de facto een rechteloze ongetrouwde vrouw met een doof kind: de melkfabriek ontslaat haar en de huisbaas zegt de huur op. Hulp van Babaks familie komt met een prijskaartje: ze zijn uit op de erfenis en het geld dat zij als genoegdoening wellicht nog ontvangt. Als er hulp komt in de vorm van een man die zich als een van Babaks schuldenaars voorstelt – veel in de film draait om geld – lijkt er even iets van ontspanning in haar leven te komen en iets wat op een nieuwe verliefdheid lijkt.

Het zijn ook de zeldzame momenten dat de camera even mag bewegen, zo ingekaderd zit Mina in de frames die de visuele architectuur van de film zichtbaar maakt. Onrecht verdraagt geen fatalisme, maar de repressieve en patriarchale Iraanse maatschappij laat weinig ruimte voor vechtlust. Daarom is het zo adembenemend en bevrijdend hoe Maryam Moghadam (die regisseert én de hoofdrol speelt) en Behtash Sanaeeha tot het einde Mina veerkracht en waardigheid geven.

Drama Ballad of a White Cow Regie: Maryam Moghadam en Behtash Sanaeeha. Met: Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi Sam. ●●●●●