Wat is het nut van een boosterprik?

Er komt mogelijk een derde prik voor volledig gevaccineerde zestigplussers om hun afweer tegen corona op te frissen. De Gezondheidsraad adviseerde dinsdag om ouderen zo’n booster te geven, van oud naar jong, om hun extra bescherming te geven tegen ziekenhuisopname en overlijden ten gevolge van corona. Mensen vanaf ongeveer zestig jaar hebben in de eerste vaccinatieronde een iets minder hoge bescherming bereikt dan jongere mensen.

Het risico op een ernstig verloop van Covid-19 neemt sterk toe vanaf circa zestig jaar oud. Er zijn immunologische en klinische aanwijzingen dat bescherming tegen symptomatische infectie bij ouderen sneller afneemt dan bij jongeren. Onderzoek in Israël liet zien dat ouderen met een derde vaccinatie fors minder risico liepen op ernstige ziekte door Covid-19.

Daarnaast vindt de Gezondheidsraad dat ook volwassen bewoners van zorginstellingen in aanmerking moeten komen voor een boostervaccinatie. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe, wonen overwegend ouderen en bestaat een hogere kans op uitbraken en op ernstige ziekte.

De raad gaf in september al een positief advies over een derde prik voor immuungecompromitteerden, mensen bij wie de normale vaccinatie van twee doses niet voldoende afweer opriep. Vanaf vorige maand kreeg deze groep van enkele honderdduizenden Nederlanders een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

1 Wat doet een boostervaccinatie?

Een boosterprik zorgt ervoor dat het afweersysteem opnieuw geprikkeld wordt om antistoffen te maken tegen het virus. Uit onderzoek is gebleken dat de concentratie antistoffen in het bloed zes maanden na de laatste vaccinatie geleidelijk afneemt. Door een derde prik met het vaccin kan de productie van antistoffen opgepept worden waardoor mensen beter beschermd zijn tegen infectie. De antistoffen binden aan virusdeeltjes die het lichaam binnendringen en voorkomen zo een infectie.

Maar de afweer bestaat naast antistoffen ook uit afweercellen. Ook die worden door het vaccin „getraind” om in het geweer te komen tegen het coronavirus. Er zijn zogeheten B-cellen die grote hoeveelheden antistoffen kunnen produceren zodra er een corona-infectie plaatsvindt. Er zijn ook T-cellen die geïnfecteerde cellen kunnen herkennen en onmiddellijk opruimen.

Het betekent dat een volledig gevaccineerd persoon na verloop van maanden wel wat minder antistoffen kan hebben, maar dat betekent niet dat alle immuniteit verdwenen is. Met de getrainde afweercellen kan het lichaam een binnendringend virus effectief bestrijden, al duurt dat wat langer.

Die verschillen in reactiesnelheid tussen antistoffen en afweercellen helpen volgens immunologen verklaren waarom mensen wel een infectie kunnen krijgen maar nog wel steeds beschermd zijn tegen ernstige ziekte, waarbij mensen in het ziekenhuis belanden en soms komen te overlijden.

Een derde prik brengt de concentratie antistoffen in het bloed weer op het niveau van vlak na de tweede vaccinatie.

2 Waarom geen derde coronaprik voor iedereen?

Alle gevaccineerden een derde prik aanbieden is volgens de Gezondheidsraad nog niet nodig. Er zijn volgens de deskundigen vooralsnog geen aanwijzingen dat de bescherming van Covid-19-vaccins tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname bij mensen onder de zestig tekortschiet, ongeacht het gebruikte vaccin. Te vroeg of te veel boosten kan er ook toe leiden dat veel meer mensen ernstige bijwerkingen kunnen krijgen. In een opiniestuk in The British Medical Journal waarschuwden Britse infectieziektedeskundigen dat de afname van antistoffen na vaccinatie voor de meeste gezonde mensen niet meteen alarmerend is. Het is niet bekend of boosters op de lange termijn besmettingen, virusoverdracht en ziekenhuisopnames kunnen terugdringen, stellen ze.

Maar niet iedereen is het daarmee eens. Volgens berekeningen van evolutiebioloog Marm Kilpatrick van de University of California in Santa Cruz kunnen vaccinatieboosts goed werken in een bevolking met een hoge vaccinatiegraad om het aantal besmettingen verder in te dammen. Maar ook Kilpatrick moet toegeven dat het meer zoden aan de dijk zet wanneer ongevaccineerden alsnog gevaccineerd worden. Een vaccin kan dus efficiënter ingezet worden bij nog onbeschermde mensen dan bij mensen die al redelijk beschermd zijn.

3 Kunnen we vaccins zo maar door elkaar gebruiken?

De Gezondheidsraad adviseert de boosterprik te geven met Pfizer of Moderna, ongeacht welk vaccin iemand al heeft gekregen. Uit diverse onderzoeken, onder meer een nog niet gepubliceerde Nederlandse studie, blijkt dat boosten met een verschillend vaccin de afweerrespons kan versterken. In het Nederlandse onderzoek kregen ruim vierhonderd gezondheidsmedewerkers die volledig gevaccineerd waren met het Janssen-vaccin (één prik) een booster met ofwel Janssen, Pfizer, of Moderna of een placebo. Diegenen die een mRNA-booster (Pfizer of Moderna) hadden gekregen hadden duidelijk hogere concentraties antistoffen in hun bloed.

Veel mensen in zorginstellingen zijn ook gevaccineerd met Janssen en die kunnen nu extra beschermd worden met één van de mRNA-vaccins.