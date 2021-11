‘Laatst neuriede ze om twee uur ’s nachts het Carnaval Festival-liedje’

En weg is ze. Jeffrey van Breugel (34) is nog maar net voorbij de heksenhoedeningang van de Efteling als dochter Misha (3) eist dat ze uit haar kinderwagen mag. Ze heeft de gigantische gouden kluis met Rabobank erop gezien, en weet precies waar ze op moet drukken om de enorme pot met Eftelingmunten te onthullen. Niet gek, aangezien ze in de Efteling komt sinds ze anderhalf is. De Tilburgers hebben een abonnement, „21,50 euro per maand”, en gaan elke zaterdag de héle dag naar het pretpark.

Hijzelf komt al dertig jaar in de Efteling, vertelt Van Breugel als hij even later aan zijn vaste tafeltje in restaurant Fabula zit, naast de ijsbeerglijbaan en het vijvertje dat op vloer is geprojecteerd. Nadat zijn moeder overleed, namen zijn oom en tante hem in huis – „geweldige mensen” die hem graag wilden verwennen, en hem daarom regelmatig naar de Efteling meenamen. Je kan wel zeggen dat hij is opgegroeid in de Efteling. Hij heeft er zelfs zijn huidige vriendengroep leren kennen, én zijn eerste vriendin.

Maar nu heeft papa wel genoeg gepraat, vindt Misha, die op haar buik in de vijver ligt. „Kom, visjes vangen!” Glimlachend kijkt een andere moeder toe. Gaan ze eigenlijk altijd met z’n tweetjes op pad? „Eigenlijk wel”, zegt hij. Al zijn ze ook weleens met zijn Eftelingvrienden op pad geweest. „Met een man of 25 het park onveilig maken.” Toen ze tieners waren, gingen ze altijd met z’n allen in de Python zegt hij, en na de achtbaanrit op het nabijgelegen grasveld hangen. Maar nu is het Sprookjesbos the place to be.

Foto Folkert Koelewijn

Er zijn levensgrote pratende sprookjesfiguren in metershoge decors, maar die lijken Misha vandaag niet te interesseren. Liever stopt ze afval in Holle Bolle Gijs, stampt ze in de plassen als het gaat stortregenen, en vangt ze Eftelingmuntjes die Ezeltje Strekje met een grote boog uitkakt als ze er echt geld in stopt. Misha is ook gek op de liedjes van het Sprookjesbos, zegt Van Breugel. „Laatst appte mijn ex nog dat ze op de slaapkamercamera had gezien dat Misha om twee uur ’s nachts het Carnaval Festival-lied zat te neuriën.”

En dan heeft Misha het ineens gehad. De poncho zit niet lekker, ze weet niet waar ze zin in heeft, dus is het tijd om het verrassingseitje te halen, de vaste afsluiter van de pretparkdag. Naast de draaimolen staat een automaat met een eend erin, die eitjes legt met kleine Eftelingfiguren erin. „Die komen allemaal in het Eftelingdorpje te staan dat we op onze eettafel bouwen”, zegt Van Breugel. Misha juicht zachtjes als er een ezeltje in haar eitje blijkt te zitten. Van Breugel: „Eigenlijk is ze met elk poppetje wel blij.”