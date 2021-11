Actions nieuwe topvrouw groeide met het bedrijf mee: ‘Hajir ís Action’

In een ander leven had Hajir Hajji nu misschien in een bakkersbedrijf gewerkt, of was ze opgeklommen in het supermarktwezen. Op zoek naar een bijbaantje stuurde Hajji in 1997 drie sollicitatiebrieven. „Ik dacht: het bedrijf dat als eerste reageert, daar ga ik werken”, zei ze daarover vier jaar geleden in NRC. De filiaalmanager van een Action-winkel in Amsterdam-Noord won het van de bakker en de supermarkt. „Ik kon nog diezelfde middag beginnen.”

Wat volgde is een verhaal dat werkgevers maar al te graag met de buitenwereld delen – een loopbaan die aan jonge, ambitieuze werknemers laat zien dat alles mogelijk is. Want Hajji begon als zeventienjarige met een weekendbaantje als vakkenvuller en caissière, maar werd al snel bedrijfsleider. Haar managementstudie maakte ze in de avonduren af. En al op haar drieëntwintigste kreeg ze de verantwoordelijkheid over alle winkels in Nederland.

Dat verhaal krijgt nog een volgend hoofdstuk, werd deze dinsdag bekend. Nadat Hajji (nu 41) al in 2011 toetrad tot de directie van het snelgroeiende Action, zet ze nu ook de uiterste stap in het bedrijf: per 1 januari volgt ze Sander van der Laan op als hoogste baas. De 53-jarige Van der Laan blijft daarna nog drie maanden aan, om te helpen bij „een soepele overdracht”, zo staat te lezen in een toelichting.

Onder Van der Laan groeide het Noord-Hollandse Action (5,6 miljard euro omzet, 63.000 werknemers) uit tot een koopjesgigant die in Europa zijn gelijke niet kent. Toen de topman in 2015 overkwam van supermarktketen Albert Heijn had het bedrijf uit Zwaagdijk 655 winkels in zes landen, waar 2 miljard euro werd omgezet. De discounter was toen nog vooral actief in Nederland en België, en nog vrij klein daarbuiten. Zes jaar later zijn Frankrijk en Duitsland de belangrijkste markten en is Action actief in tien landen.

Nu de tweeduizendste winkel in zicht komt, is voor Van der Laan het moment aangebroken om te vertrekken, zegt hij in een reactie. Bij zijn aantreden kreeg hij de opdracht het bedrijf uit te bouwen en te zorgen dat het bedrijf ook in de toekomst goed wordt aangestuurd. „Ik denk dat nu het juiste moment is voor Hajir om het van mij over te nemen. Hajir ís Action. Haar prestaties binnen het bedrijf zijn ongeëvenaard.”

Ongelukkige brief

Hajji, een Nederlandse met Marokkaanse ouders, is een veteraan in een relatief jong bedrijf: in 24 jaar tijd groeide ze met Action mee. Ze kent de in 1993 opgerichte keten nog uit de tijd dat het in handen was van de drie oprichters, en nog maar twintig winkels had. Maar ze maakte ook mee hoe investeerder 3i het bedrijf in 2011 overnam, de ambities uitbreidde en met Action steeds verder Europa introk.

De aanstaande topvrouw was bij die explosieve groei nauw betrokken. In 2011 werd ze operationeel directeur en hield ze zich bezig met het functioneren van de bestaande winkels en het openen van nieuwe filialen, soms wel twintig per week. Sinds drie jaar is Hajji commercieel directeur en houdt ze zich nadrukkelijk met de formule bezig. Oftewel: het assortiment, de inkoop en de banden met leveranciers.

In die laatste rol belandde Hajji vorig jaar kortstondig midden in een hevige storm. Dat gebeurde toen ze aan het begin van de coronapandemie namens Action een brief stuurde naar alle leveranciers, met de boodschap dat het bedrijf later zou betalen. Achteraf had ze dat „anders kunnen aanpakken”, zei ze vorig jaar tegen Het Financieele Dagblad. „We hadden ons meer tijd moeten gunnen en alleen grote leveranciers moeten selecteren. In plaats van een brief te sturen, hadden we ze moeten bellen.”

Ambities

Hoewel die pandemie nog altijd voortduurt, zijn de ambities van Action alweer als vanouds. Met Hajji aan het roer moet het bedrijf zijn „significante groei” aanhouden, zegt topman Simon Borrows van 3i in een toelichting. Nadat in 2020 minder nieuwe winkels werden geopend als gepland, mikt Action voor dit jaar alweer op driehonderd nieuwe filialen. In het jaar dat Hajji aantreedt breidt het bedrijf uit naar weer een nieuwe markt: Spanje.

Maar Hajji moet die groei combineren met twee onderwerpen waarmee Action nog minder comfortabel is. Zo moet het bedrijf verduurzamen – iets waar Action sinds kort al wel mee bezig is, maar dat vaak botst met het goedkope imago. Daarnaast moet Hajji het bedrijf, dat tot nu toe eigenlijk volledig vertrouwde op zijn vele honderden fysieke winkels, ook digitaal laten groeien.