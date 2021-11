Toezichthouder ON! verspreidt ‘pure haat’ tegen Joden

Voorzitter Taco Dankers van de Raad van Toezicht van omroep Ongehoord Nederland (ON!) zit in de leiding van een rechts-radicale denktank die geregeld antisemitische teksten verspreidt. Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner zegt in reactie op onderzoek van NRC dat hij „in overleg” wil met het Openbaar Ministerie over de „pure haat” die verspreid wordt door deze stichting, Gefira. Hij doelt bijvoorbeeld op het septemberbulletin van Gefira, „een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen”. Verdoner roept op tot „directe actie”.

Bij de nieuwe publieke omroep ON!, die per 1 januari mag uitzenden, was Dankers tot dit najaar ook voorzitter van de ledenraad. Hij bewaakt als voorzitter van de Raad van Toezicht de koers van de omroep en gaat over het functioneren van de directie, onder wie boegbeeld Arnold Karskens. Ook houdt Dankers straks supervisie over de besteding van minimaal 3,6 miljoen per jaar publiek geld voor de omroep. De ledenraad benoemt de toezichthouders. ON! reageert niet op oproepen van NRC, ook Dankers geeft geen commentaar.

Coördinator antisemitismebestrijding Verdoner, dit jaar aangesteld, noemt het Gefira-bulletin, dat voor 25 euro op de site te koop is, „nazi-retoriek” vol „woorden die tot geweld kunnen leiden”. De editie gaat grotendeels over de macht van Joden en vermeende ondermijning van het ‘witte’ Europa. Antisemitisme wordt beschreven als een gevolg van „opdringerigheid”. Jodenhaat zou worden overdreven door joodse organisaties.

Het septemberbulletin van Gefira gaat grotendeels over de macht van Joden

Verdoner is geschokt dat Dankers en zijn Gefira „blijkbaar de tijd rijp achten om de lakens er af te halen en het volle antisemitische geluid naar buiten te laten”.

Het antisemitisme komt bij Gefira geregeld aan de oppervlakte, zoals in februari 2019 als de stichting aan de kaak stelt dat de VS onder Trump zich inzetten voor bescherming van Joden wereldwijd. „Waarom dringt een volk – zeker als het een eigen staat heeft – erop aan om in een ander land te wonen waar het niet bepaald geliefd is?” Voorzitter Hanna Luden van het CIDI, dat opkomt voor Joden in Nederland en Israël, zegt „fysiek onpasselijk” te worden van de teksten.

Gefira is gevestigd in Nijmegen en opgericht door voorstanders van de EU. Na het overlijden van één van de oprichters in 2012 is de koers radicaal-rechts geworden. De staf van Gefira bestaat nu onder meer uit oprichter Bart Kruitwagen, die ook niet reageerde op een verzoek om commentaar, en twee ‘board members’. Dankers is daar één van. Afgaand op zijn Gefira-mailadres is hij ‘editor’.

ON! wil een meer pro-Israël-blik brengen in zijn programma’s, zo staat in het beleidsplan. In 2019 deed Karskens aangifte tegen het NOS Journaal, onder meer wegens vermeend antisemitisme in de berichtgeving. Het OM ging niet over tot onderzoek. Karskens reageert al enige tijd niet op vragen van NRC, net als mediadirecteur Peter Vlemmix.

Profiel Taco Dankers pagina 10-11