Documentaire ‘The Velvet Underground’ is de reconstructie van een explosie

Twee albums heeft The Velvet Underground slechts gemaakt in de klassieke samenstelling van de band: het ‘banaan-album’ (1967) met de fameuze hoes van hun mentor Andy Warhol, die op dat moment op het toppunt van zijn roem verkeerde. En het nóg agressievere, door amfetamine gedreven album White Light / White Heat (1968). Toen was het hoogtepunt alweer gepasseerd: zanger, songschrijver en gitarist Lou Reed zette bassist, altviolist en geluids-innovator John Cale uit de band omdat hij in zijn eentje de baas wilde zijn. The Velvet Underground ging nog wel een paar jaar door, maar de beste tijd was voorbij.

Filmmaker Todd Haynes probeert in zijn nieuwe, fantastische documentaire The Velvet Underground dan ook niet zozeer een geschiedenis te vertellen, maar om een culturele explosie te reconstrueren. Haynes is een filmmaker die graag films maakt over popmuziek: hij blikte terug op de glamrock van de jaren zeventig in Velvet Goldmine (1998) en hij regisseerde I’m Not There (2007): een bijzondere film over Bob Dylan, waarin de zanger door zes verschillende acteurs wordt gespeeld.

Studeerkamer

Toch is de combinatie Haynes en The Velvet Underground niet vanzelfsprekend. Haynes’ films kampen vaak met een zeker academisme: zijn werk zit vol slimme observaties en interessante bespiegelingen, maar erg veel leven zit er meestal niet in. Haynes leeft als filmmaker grotendeels in het verleden, vanuit melancholieke besef dat alles al een keer gedaan is en dat echte originaliteit niet bestaat. Zijn films ademen de sfeer van de studeerkamer.

Hoe anders was dat in de écht radicale esthetiek van de Velvets! De muziek en de houding van de bandleden werd in hoge mate bepaald door alles waar ze tégen waren: negativiteit als bron van creativiteit. Het is altijd mogelijk om helemaal opnieuw te beginnen, mits de bereidheid bestaat om alles wat er al is met een onverholen en niet aflatende agressie te lijf te gaan. Het banaan-album is geen gemakkelijk album om naar te luisteren en zal dat ook nooit worden.

Het ruige en amorele grote stadsrealisme van de teksten van Lou Reed was ongekend. Reed schreef over sado-masochisme, transseksualiteit, homoseksualiteit, huiselijk geweld, orgies en steeds weer over drugs. De tedere en kwetsbare kant van de muziek in ballads was – als contrast daarmee – ook van belang. „Droommuziek” noemt Cale de muziek treffend in de film van Haynes.

John Cale, Sterling Morrison en Lou Reed op archiefbeeld in 'The Velvet Underground'.

Foto Nat Finkelstein

Haynes’ verdienste is dat hij zich heeft gerealiseerd hoe groot de mentale afstand feitelijk is, die ons na meer dan vijftig jaar scheidt van Reed, Cale en consorten. Voor de hand liggend zou zijn geweest om veel aandacht te besteden aan de enorme invloed van de groep, want die begon pas zo’n tien jaar nadat de band uit elkaar was gegaan. Zonder The Velvet Underground geen ‘alternatieve’ popmuziek. Maar dat heeft Haynes juist niet gedaan: hij probeert zo dicht mogelijk bij het perspectief te komen en te blijven van de tijd zelf.

Zonder heroïne en amfetamine zou The Velvet Underground heel anders hebben geklonken

Nostalgie-industrie

Een film die gaat over muziek die al meer dan een halve eeuw oud is, kan zich niet helemaal onttrekken aan de nostalgie-industrie, die momenteel zo druk bezig is om The Beatles te ontdoen van alles wat die band wellicht ooit interessant maakte; ze dronken blijkens de nieuwste inzichten tot het bittere einde gezellig kopjes thee met elkaar. Maar Haynes heeft zich in ieder geval tot het uiterste willen inspannen om niet té veel toe te geven aan de verleiding van gemakkelijke nostalgie.

John Cale blijkt voor hem een fantastische, lucide gesprekspartner te zijn. Voor zover het misverstand nog bestaat dat The Velvet Underground alleen de band van Lou Reed was, moet dat nu echt voor eeuwig de wereld uitgeholpen zijn. Cale bracht vooral kennis van de muzikale avant-garde mee, als leerling van de minimalistische componist La Monte Young; Reed leverde literaire sensibiliteit en passie voor rock-’n-roll.

Minimalisme was de dominante muziekstroming in de avant-garde. Dat maakte de brug naar rock mogelijk; het is moeilijk voorstelbaar dat zo’n verbinding ook mogelijk was geweest bij meer cerebrale klassieke muziek. Cale legt fraai uit hoe hij de „natuurlijke harmonie” waarnaar hij op zoek was terughoorde in de close harmony van The Everly Brothers. De trance-achtige herhaling van steeds dezelfde eenvoudige muzikale motieven herkende hij in de gitaar-riffs van Bo Diddley.

Dat gezegd zijnde: niet zoveel luisteraars zouden enorm veel belangstelling hebben voor de ‘drones’ op één en dezelfde toon van Cale’s altviool, als daar niet Reeds geweldige rocksongs aan ten grondslag lagen.

Het verband tussen de ‘pop art’ van Warhol en de muziek van The Velvet Underground ligt eigenlijk meer voor de hand. Warhol en de band deden feitelijk iets soortgelijks: ze brachten elementen uit de massacultuur en de avant-garde bij elkaar. Dat was een echte revolutie. Hoge kunst en massacultuur werden tot dat moment meestal als elkaars tegenpolen gezien – en als gezworen vijanden.

New Queer Cinema

De drugs, de ruzies, de paranoïa, het was er allemaal en Haynes kijkt er niet van weg. De drugs hadden misschien meer aandacht verdiend: zonder heroïne en amfetamine zou The Velvet Underground heel anders hebben geklonken. Haynes, die wel wordt gerekend tot de filmstroming van ‘New Queer Cinema’, is veel meer geïnteresseerd in het spel met seks en seksuele identiteit in de kring van Warhol.

The Velvet Underground bestond uit harde werkers: Cale vertelt dat de band een vol jaar repeteerde, voor de opnamen van het eerste album. Dat arbeidsethos werd er bij de band door Warhol ingewreven. „Hoeveel songs heb je de afgelopen tijd geschreven”, vroeg hij aan Lou Reed. „Tien? Waarom geen vijftien? Je bent zo lui.”

The Velvet Underground is Haynes’ eerste documentaire. De documentaie komt anders dan veel van zijn andere films wél tot leven. Dat heeft ermee te maken dat hij nu kon werken met het filmmateriaal van anderen – The Velvet Underground heeft een klein, maar wel geweldig visueel archief nagelaten, omdat ze zich zo dicht in de omgeving van Warhol ophielden. Warhol was in zijn legendarische New Yorkse atelier, The Factory, vrijwel permanent aan het filmen.

Haynes situeert de muziek van de groep ook nadrukkelijk in de experimentele cinema van New York in de jaren zestig. Dat maakt The Velvet Underground zeker voor een muziekdocumentaire tot een ongewoon boeiende visuele ervaring.

Muziekdocu The Velvet Underground. Regie: Todd Haynes. Te zien op Apple TV. ●●●●●