Surrealistische horror in een spiegelpaleis van de sixties

Hoe vaak zou Edgar Wright naar de Chemical Brothers-clip ‘Let Forever Be’ hebben gekeken? De video dateert alweer uit 1999 en werd destijds geregisseerd door Michel Gondry . ‘Let Forever Be’ is een nerveuze big beat-track met een bijbehorend filmpje waarin we een meisje zien dansen, rennen, razen en elke ochtend wakker worden in ontelbare spiegelbeeld-verdubbelingen van zichzelf. Als een doorgedraaide caleidoscoop waarin sixties-esthetiek naadloos overvloeit in Busby Berkeley-choreografie van klassieke Hollywoodmusicials.

Wright (1974) heeft precies de leeftijd om de Chemical Brothers eind jaren negentig eindeloos voorbij te hebben zien komen op muziekzender MTV. Zijn nieuwe film Last Night in Soho is een even wervelende en verontrustende dans met tijd en trauma. Modestudente Ellie (Thomasin McKenzie) huurt in grauw Londen een kamer bij hospita Ms. Collins (sixties-icoon en ex-Bondgirl Diana Rigg). Dat Ellie wegdroomt bij de sixties weten we al uit de openingsscène waarin ze in haar meisjeskamertje Audrey Hepburn-poses aanneemt en in zelfgemaakte petticoat op de tonen van Peter and Gordon’s ‘A World Without Love’ danst. Dat is een eerste aanwijzing dat de soundtrack een integrale rol speelt in het verhaal. Elke songtekst bevat aanwijzingen voor het surrealistische horrorverhaal dat zich zal ontrollen.

Wright beschikt over een even groot reservoir aan popculturele referenties als zijn Amerikaanse evenknie Quentin Tarantino. James Bond en het Italiaanse ‘giallo’-horrorgenre zijn alomtegenwoordig, en niet alleen als stijlhommage. Last Night in Soho roept vragen op over hoe filmbeelden stereotypen overdragen, normaliseren en accelereren. Is film behalve een droommachine ook een trauma-generator?

Al snel vervagen namelijk de grenzen tussen Ellies fantasieën en de werkelijkheid: muziek blijkt een tijdmachine. Komt ze echt in het verleden terecht, of is het een mysterieuze mix van hallucinatie en helderziendheid? Ze ontmoet dubbelgangster Sandie (Anya Taylor-Joy uit Netflix-serie The Queen’s Gambit) en is getuige van een seksuele misdaad.

De eerste keer dat ze elkaar zien, wisselt ongemerkt het perspectief tussen degene die kijkt en terugkijkt: een van de beste scènes van het jaar. Maar de film spiegelt niet alleen schijnrealiteiten voor. Hij heeft best iets serieus te zeggen over film en overdracht van trauma in het post-#MeToo-tijdperk.

Horror Last Night in Soho Regie: Edgar Wright. Met: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Michael Ajao, Diana Rigg. ●●●●●