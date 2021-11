SP-lijsttrekker Amsterdam weg om arrestatie huiselijk geweld

Het Amsterdamse raadslid Tiers Bakker heeft zich maandag teruggetrokken als lijsttrekker van de SP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aanleiding is een arrestatie vanwege huiselijk geweld die Bakker verzwegen heeft tegenover zijn partij. Het vertrek van Bakker, net twee weken geleden tot lijsttrekker gekozen, heeft „in goed overleg” plaatsgevonden, aldus de partij in een verklaring.

Bakker is in november 2018 gearresteerd naar aanleiding van huiselijk geweld tegen zijn partner, zo bevestigt hij tegenover NRC. Sinds begin 2020 woont hij niet meer in de sociale huurwoning in Amsterdam waarop hij staat ingeschreven. „Ik slaap op verschillende adressen en leef uit de koffer”, aldus Bakker. De SP is altijd bijzonder uitgesproken over het correcte gebruik van sociale huurwoningen.

Volgens Bakker heeft zich sinds zijn arrestatie, die niet tot vervolging geleid heeft, geen geweld meer voorgedaan. Zijn arrestatie heeft hij destijds niet aan de SP gemeld „omdat het een privézaak was”, aldus Bakker. „Daar heb ik spijt van.”

Eerder raakte de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens in opspraak. Lees ook: Halsema wist van wethouder Ivens’ avances, waarom greep ze niet eerder in?

De huiselijke agressie van Bakker speelt al geruime tijd, zo blijkt uit informatie die NRC enkele weken geleden ontving. Ook voor 2018 kwam de politie al een keer langs na meldingen over escalatie in huis, zo zeggen bronnen tegen NRC. Zelf ontkent Bakker dat de politie vaker dan één keer bij hem thuis is geweest.

Wethouder Ivens vertrokken

Bakker is sinds 2014 raadslid voor de SP in Amsterdam. In oktober dit jaar werd hij door de SP-leden gekozen tot lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van volgend jaar. Hij versloeg SP-wethouder Jakob Wedemeijer met één stem verschil. De positie van SP-lijsttrekker in Amsterdam was vacant geworden nadat wethouder Laurens Ivens in juli dit jaar opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke ambtenaren.

Het is op dit moment onduidelijk of Bakker aanblijft als raadslid en zich herkiesbaar stelt voor de komende raadsverkiezingen. De SP heeft momenteel drie zetels in de Amsterdamse gemeenteraad.

SP-fractievoorzitter Erik Flentge wil niet inhoudelijk reageren en spreekt van een „privé-zaak”. Ook afdelingsvoorzitter Meta Meijer wil geen antwoord geven op vragen van NRC.